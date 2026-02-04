znamenitost nove četvrti
Dubai ima velike planove: Izgradit će ulicu kakva ne postoji nigdje na svijetu
Ulica od zlata trebala bi postati središnja znamenitost nove Zlatne četvrti, koju je osmislila tvrtka Ithra Dubai kako bi privukla nove turiste, kupce i trgovce zlatom.
U sklopu nedavno najavljenog projekta Zlatna četvrt (Dubai Gold District) u području Deira planira se izgradnja prve ulice na svijetu izrađene od pravog zlata. Koliko će se ove plemenite kovine potrošiti za gradnju zasad ostaje tajna, a još nije poznato ni kako će točno izgledati.
Ulica će se nalaziti u blizini Dubai "Gold Souka" u Deiri, mjesta koje se dosad smatralo jednim od najvećih svjetskih maloprodajnih i veleprodajnih tržišta nakita, gdje stotine trgovaca nude zlato iznimne kvalitete po konkurentnim cijenama.
U četvrti se planira urediti više od tisuću poslovnih prostora u kojima će se nuditi sve – od zlata i drugog nakita do kozmetike i parfema. Među etabliranim brendovima bit će prisutni proizvođači nakita poput Joyalukkasa, Jawhara Jewellery, Malabar Gold and Diamonds, Al Romaizana i Tanishq Jewelleryja.
Područje će obuhvaćati i šest hotela s ukupno tisuću soba, čime se želi zadovoljiti smještajne potrebe međunarodnih posjetitelja i poslovnih partnera.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
