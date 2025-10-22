Što jesti za doručak umjesto kruha?

Nijedna hrana ne deblja sama po sebi. Sve ovisi o ukupnom unosu kalorija tijekom dana, tjedna ili mjeseca. Ako unosimo više energije nego što trošimo, tijelo će višak pohraniti – bez obzira na to odakle kalorije dolaze. Isto tako, mršavljenje se događa jedino u kalorijskom deficitu, a on je moguć čak i ako ponekad pojedemo brzu hranu. Naravno, pitanje je koliko je to zdravo i održivo.