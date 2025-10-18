Oglas

USVAJANJE DOBRIH NAVIKA

Znate li što je metoda švedskog čišćenja? Korisna je za smanjenje gomilanja odjeće

author
N1 Info
|
18. lis. 2025. 16:16
Odjeća
Ilustracija / Pixabay

Metoda „švedskog čišćenja” stekla je veliku popularnost zahvaljujući umjetnici Margareti Magnusson i njezinoj ideji o izbjegavanju gomilanja odjeće i predmeta.

Oglas

Njezin se pristup čišćenju pokazao univerzalnim jer ne funkcionira samo za uređivanje ormara, već i za preispitivanje vlastitih navika, zdravlja i izgleda, piše Klix.

Stručnjaci savjetuju da se započne s odjećom i obućom, jer je tu najlakše napraviti pregled – svi znaju što redovito nose, a što već godinama samo stoji.

Također, preporučuje se da se ne rješavate sve odjeće odjednom, jer se neke kvalitetne stvari mogu privremeno pohraniti, dok se ostatak može pokloniti onima kojima je potrebniji.

Prema mišljenju stručnjaka, žene redovito nose oko 30 posto svoje odjeće. Švedska metoda sugerira da zadržite ono što odgovara vašem trenutnom načinu života.

Uz to, savjetuje se birati kvalitetu umjesto kvantitete. To se posebno odnosi na jakne, džempere i majice s kapuljačom, jer oni traju najdulje pa je isplativije investirati u kvalitetan komad odjeće.

Teme
odjeća ormar čišćenje švedska metoda čišćenja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ