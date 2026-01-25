Ako vaš pas nema ovaj dodatak na ogrlici, mogli bi platiti kaznu do 10.000 eura

Ljubav prema psima nije dovoljna; vlasnik psa u Njemačkoj treba i popriličnu količinu novca. Prema zakonu, onaj tko drži psa u Njemačkoj ne mora samo dobro hraniti i njegovati svog četveronošca, već ga i prijaviti te plaćati porez na pse (Hundesteuer). Vlasnik se također mora pobrinuti da pas na ogrlici nosi važan dodatak: pseću markicu. Bez nje bi stvari mogle brzo postati skupe.
Važan detalj na ogrlici: Što je uopće pseća markica?
Pseća markica (također markica poreza na pse) službeni je dokaz da je pas prijavljen nadležnom uredu i da je porez plaćen. Izdaje se nakon prijave i obično prikazuje jedinstveni registracijski broj. Markica nije modni dodatak ili ukras – ona je zakonski propisana čim je vaš pas vani, piše Fenix Magazin.
Pravila za pseću markicu:
- Sadrži registracijski broj.
- Dokaz je o prijavi psa nadležnom uredu.
- Služi za identifikaciju.
- U mnogim njemačkim gradovima i općinama je obvezna čim je pas vani.
- Kazna ako nije pričvršćena na ogrlicu.
- Ne može se zamijeniti vlastitom markicom s brojem telefona.
Mora li svaki vlasnik plaćati porez na pse?
Prema podacima Saveznog ministarstva financija, porez na pse je “lokalni porez koji je vezan uz držanje pasa; prikupljaju ga gradovi i općine.” To znači da svaka općina ili grad može samostalno provoditi takav porez. Gradovi i općine sami odlučuju hoće li uvesti taj porez i koliki će on biti. Ne postoji jedinstveni savezni zakon o porezu na pse.
U mnogim njemačkim gradovima i općinama vrijedi pravilo: čim je vaš pas izvan kuće ili vrta, mora imati markicu vidljivo pričvršćenu na ogrlici ili ormi. To osigurava da se odbjegle životinje mogu brzo identificirati i vratiti vlasniku. Žuta vrpca na ogrlici je simbol (označava da pas treba prostora), ali ne zamjenjuje službenu markicu.
Prijeti kazna do 10.000 eura bez markice
Tko ne shvaća ozbiljno obvezu nošenja markice, riskira visoke kazne: teoretski je moguća novčana kazna do 10.000 eura ako je pas zatečen bez markice, izvještava t-online. Ova se maksimalna kazna rijetko izriče u punom iznosu, a obično se primjenjuje kada pas uopće nije prijavljen, čime se vrši utaja poreza.
Za puko zaboravljanje ili nepričvršćivanje markice, kazne su obično znatno niže – najčešće između 10 i 50 eura. To se smatra administrativnim prekršajem. Visoke kazne do 10.000 eura služe općinama kao zakonsko sredstvo pritiska za provođenje poreznih pravila.
