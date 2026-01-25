Ako vaš pas nema ovaj dodatak na ogrlici, mogli bi platiti kaznu do 10.000 eura

Prema podacima Saveznog ministarstva financija, porez na pse je “lokalni porez koji je vezan uz držanje pasa; prikupljaju ga gradovi i općine.” To znači da svaka općina ili grad može samostalno provoditi takav porez. Gradovi i općine sami odlučuju hoće li uvesti taj porez i koliki će on biti. Ne postoji jedinstveni savezni zakon o porezu na pse.