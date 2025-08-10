Što sanjaju psi? Mnogi će se iznenaditi

Nema ništa ljepše od prizora psa koji spokojno drijema, dok mu se šapice trzaju kao da juri livadom pa potiho zalaje u snu.
Slično kao i ljudi
Kao brižni vlasnici, volimo vjerovati da naši ljubimci sanjaju o maženju na kauču, igri u parku i – naravno – o nama. Ispada da ta pretpostavka nije daleko od istine, piše Mirror.
Dr. Dierdre Barrett, klinička i evolucijska psihologinja na Medicinskom fakultetu Harvarda, istraživala je o čemu psi zapravo sanjaju. Prema njezinim nalazima, vrlo je vjerojatno da psi, baš kao i ljudi, u snovima proživljavaju dijelove svog dana – što uključuje i njihove omiljene ljude.
„Ljudi sanjaju o stvarima koje ih zanimaju tijekom dana – iako snovi imaju vizualniji i manje logičan oblik. Nema razloga vjerovati da je kod životinja drugačije“, rekla je u razgovoru za časopis People.
S obzirom na snažnu emocionalnu povezanost pasa s vlasnicima, moguće je da u snovima „vide“ vaše lice, osjete vaš miris ili proživljavaju situacije koje ih vesele – ili uznemiruju.
Što psi mogu sanjati?
Iako ne postoji način da se sa sigurnošću zna, dr. Barrett pretpostavlja da trzanje šapa znači da pas sanja trčanje, a tiho lajanje može biti „razgovor“ s drugim psom ili osobom.
Kao i ljudi, psi prolaze kroz faze sna, uključujući REM fazu u kojoj se javljaju snovi. Kod ljudi REM počinje oko 90 minuta nakon što zaspe i traje 5–15 minuta, dok je kod pasa ciklus brži, ali dovoljno dug za sanjanje.
Barrett savjetuje vlasnicima da psima osiguraju pozitivna dnevna iskustva i mirno, sigurno mjesto za spavanje – jer sve to doprinosi mirnijim snovima.
Što ako pas ima noćnu moru?
Prema Američkom kinološkom savezu, psa nije dobro buditi iz sna. Iako može biti teško gledati ga kako cvili ili se trza, buđenje može izazvati zbunjenost ili čak agresiju – posebno ako se probudi uplašen. To može biti opasno i za djecu u blizini.
„Najbolje je pričekati da se pas sam probudi, a zatim ga utješiti“, poručuju iz saveza.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
