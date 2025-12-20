Znate li da mačke više mjauču muškarcima nego ženama? Ovo je razlog

Unsplash/Ilustracija

Studija koju su proveli istraživači sa Sveučilišta u Ankari u Turskoj otkrila je da mačke znatno češće mjauču muškarcima nego ženama, a sugerira se da muškarci mogu biti manje pažljivi, pa se mačke dodatno trude privući njihovu pažnju.

Istraživači su analizirali ponašanje 31 mačke i njihovih vlasnika te su otkrili da su se mačke u prosjeku oglasile 4,3 puta tijekom prvih 100 sekundi pri pozdravljanju muškaraca, u usporedbi sa samo 1,8 puta kada su pozdravljale žene, piše The New York Times, a prenosi Klix.

Zašto mačke više mjauču muškarcima?

Studija sugerira da muškarci mogu biti manje pažljivi prema svojim kućnim ljubimcima, što potiče mačke da „pojačaju“ svoje signale kako bi privukle pažnju. Žene, s druge strane, imaju tendenciju posvećivati više pažnje mačkama i bolje procjenjuju njihove emocije, što može smanjiti potrebu za učestalim oglašavanjem.

Istraživači su koristili 22 mjere ponašanja i proučavali kako su ta ponašanja međusobno povezana tijekom promatranih susreta pozdravljanja. Također su testirali demografske čimbenike koji su utjecali na količinu ponašanja povezanih s pozdravljanjem koje su iskazivale mačke.

„Naši rezultati pokazali su da su se mačke češće oglašavale prema muškim skrbnicima, dok nijedan drugi demografski čimbenik nije imao primjetan utjecaj na učestalost ili trajanje pozdrava“, navode istraživači u svom objavljenom radu.

Dodaju i sljedeće: „Korelacijske analize otkrile su dva međusobno povezana obrasca ponašanja: afilijativna ponašanja i ponašanja slična pomicanju. Ovi nalazi upućuju na to da su mačji pozdravi multimodalni, da mogu odražavati različita motivacijska ili emocionalna stanja te da mogu biti modulirani vanjskim čimbenicima poput spola skrbnika.“

Studija naglašava važnost razumijevanja komunikacije i ponašanja mačaka. Dobiveni rezultati mogli bi pomoći vlasnicima da ojačaju vezu sa svojim ljubimcima i poboljšaju odnos prepoznavanjem i adekvatnim reagiranjem na potrebe svojih mačaka.