Oglas

obratite pažnju

Kako se raspoloženje vlasnika odražava na nivo stresa ljubimaca

author
N1 Hrvatska
|
19. pro. 2025. 20:25
Pixabay_dog, pas, zagrljaj, ljubimac, ljubimci, psi, pasi,
Pixabay / Ilustracija

Mnogi stručnjaci često ističu da je veza između čovjeka i životinje toliko snažna da kućni ljubimci mogu odražavati i vašu razinu stresa.

Oglas

Naime, kako su mnoge životinje pripitomljene i naučile doživljavati ljude kao dio svoje zajednice, usvojile su i vaša ponašanja. Dr. Andrea Y. Tu, voditeljica bihevioralnih veterinarskih usluga, pojašnjava da su kućni ljubimci evoluirali kako bi prepoznavali i razumjeli ljudsku komunikaciju, bilo da je riječ o govoru tijela, tonu glasa ili biološkim signalima, piše klix.ba.

"Razvili su sposobnost prepoznavanja ljudskog govora tijela i fizioloških znakova koji upućuju na promjene u našem emocionalnom stanju. Kao rezultat toga, to može utjecati na njihovo emocionalno stanje i manifestirati se kroz fiziološke promjene koje izgledaju kao da oponašaju ljude“, kazala je.

Dr. Andrea Y. Tu pojašnjava da veza između vlasnika i psa često nalikuje onoj između majke i djeteta. Također, životinje imaju osjetila razvijenija od naših, što im omogućuje da primijete suptilne promjene koje mi ni ne registriramo.

"Životinje promatraju naše vizualne signale i mogu uočiti promjene u našem ponašanju. Kako bi osjetile razinu stresa, koriste i osjet mirisa te promatraju promjene u mirisu“, tvrdi stručnjakinja.

Pojedini kućni ljubimci mogu odražavati stres svojih vlasnika više od drugih, a stručnjaci ističu da to ovisi o bliskosti njihove veze. Što je povezanost jača, to je odražavanje izraženije.

Također, ako vlasnici primijete da njihov ljubimac pokazuje pojačane znakove stresa, Bernstein preporučuje da pokušaju otkriti uzrok problema i u skladu s tim uvedu promjene u načinu života. S obzirom na to da su životinje dobre u promatranju vašeg ponašanja, moguće je da je promjena potrebna upravo vama, kako biste pomogli sebi, ali i svojim ljubimcima.

"Ako je životinja pod stresom zbog stresa vlasnika, potrebna je promjena u životima oboje. Treba stvoriti mirno okruženje s rutinom bez stresa. Svim životinjama potrebna je mentalna stimulacija, poput interaktivnih igračaka, te siguran prostor za igru“, kazala je stručnjakinja.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
ljubimci stres

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ