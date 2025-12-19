obratite pažnju
Kako se raspoloženje vlasnika odražava na nivo stresa ljubimaca
Mnogi stručnjaci često ističu da je veza između čovjeka i životinje toliko snažna da kućni ljubimci mogu odražavati i vašu razinu stresa.
Oglas
Naime, kako su mnoge životinje pripitomljene i naučile doživljavati ljude kao dio svoje zajednice, usvojile su i vaša ponašanja. Dr. Andrea Y. Tu, voditeljica bihevioralnih veterinarskih usluga, pojašnjava da su kućni ljubimci evoluirali kako bi prepoznavali i razumjeli ljudsku komunikaciju, bilo da je riječ o govoru tijela, tonu glasa ili biološkim signalima, piše klix.ba.
"Razvili su sposobnost prepoznavanja ljudskog govora tijela i fizioloških znakova koji upućuju na promjene u našem emocionalnom stanju. Kao rezultat toga, to može utjecati na njihovo emocionalno stanje i manifestirati se kroz fiziološke promjene koje izgledaju kao da oponašaju ljude“, kazala je.
Dr. Andrea Y. Tu pojašnjava da veza između vlasnika i psa često nalikuje onoj između majke i djeteta. Također, životinje imaju osjetila razvijenija od naših, što im omogućuje da primijete suptilne promjene koje mi ni ne registriramo.
"Životinje promatraju naše vizualne signale i mogu uočiti promjene u našem ponašanju. Kako bi osjetile razinu stresa, koriste i osjet mirisa te promatraju promjene u mirisu“, tvrdi stručnjakinja.
Pojedini kućni ljubimci mogu odražavati stres svojih vlasnika više od drugih, a stručnjaci ističu da to ovisi o bliskosti njihove veze. Što je povezanost jača, to je odražavanje izraženije.
Također, ako vlasnici primijete da njihov ljubimac pokazuje pojačane znakove stresa, Bernstein preporučuje da pokušaju otkriti uzrok problema i u skladu s tim uvedu promjene u načinu života. S obzirom na to da su životinje dobre u promatranju vašeg ponašanja, moguće je da je promjena potrebna upravo vama, kako biste pomogli sebi, ali i svojim ljubimcima.
"Ako je životinja pod stresom zbog stresa vlasnika, potrebna je promjena u životima oboje. Treba stvoriti mirno okruženje s rutinom bez stresa. Svim životinjama potrebna je mentalna stimulacija, poput interaktivnih igračaka, te siguran prostor za igru“, kazala je stručnjakinja.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas