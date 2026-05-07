Trener pasa otkrio tri rase koje nikad ne bi preporučio ljudima s djecom: "Ovaj je jako opasan"

Profesionalni trener pasa i osnivač kompanije American Standard Dog Training, Garrett Wing, otkrio je koje tri pasmine nikad ne bi preporučio prosječnim vlasnicima, posebno obiteljima s djecom.
Oglas
Wing, koji ima više od 20 godina iskustva u obuci policijskih pasa i čiji YouTube kanal prati više od 2,5 milijuna ljudi, upozorio je da su neke pasmine prezahtjevne ili potencijalno opasne za neiskusne vlasnike.
Na treće mjesto stavio je tibetanskog mastifa, kojeg opisuje kao iznimno snažnog psa "sposobnog ubiti čopor vukova“. Istaknuo je da su vrlo tvrdoglavi i teški za dresuru te da takav pas vjerojatno nije dobar izbor za dom s malom djecom, piše Nova.rs.
Druga pasmina koju ne preporučuje je njemačka doga. Iako ih opisuje kao nježne i divne pse, upozorava da njihova veličina potpuno mijenja način života vlasnika jer zahtijevaju puno prostora i prilagodbu doma.
Na vrhu liste nalazi se cane corso, talijanski mastif poznat kao pas čuvar i lovački pas. Wing smatra da je riječ o pasmini koja je "previše pas za 99,9 posto ljudi“.
"To su doslovno tenkovi za borbu i takav pas vam ne treba u mirnom obiteljskom naselju“, rekao je trener, dodajući da čak i iskusni vlasnici moraju biti vrlo oprezni s ovom pasminom.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas