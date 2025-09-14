Od sna do srca: Kako „nedjeljni blues“ narušava naše zdravlje i što učiniti

Posljedice nisu samo psihološke: istraživanje iz 2025. na starijim odraslim osobama pokazalo je da je anksioznost specifična za ponedjeljak dovela do 23 posto viših razina kortizola – glavnog hormona stresa – koje su bile prisutne kroz dva mjeseca. Ako se ne prepozna i ne ublaži, to može pogoršati mentalno zdravlje, remetiti san pa čak i utjecati na zdravlje srca.