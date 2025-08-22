Ovu zaboravljenu namirnicu nitko ne koristi, a pravo je blago

Guščja mast uglavnom se koristi kao pomoćno sredstvo uz standardne terapije. Može se nanositi kao oblog na područje pluća (prsni koš), čime se poboljšava apsorpcija ljekovitih sastojaka i olakšava disanje. Djeluje tako da se jedan dio ljekovitih tvari apsorbira, dok toplina koja nastaje pri dodiru s tijelom razgrađuje sekret i omogućuje zraku prolaz kroz bronhe. Također, u narodnoj se medicini koristi za suzbijanje kašlja i za njegu kože.