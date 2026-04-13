Magyar otkrio kako je izgledao razgovor s Orbanom: "Prvo sam tražio posljednje četiri znamenke broja telefona"

13. tra. 2026. 17:02
Peter Magyar, leader of the opposition Tisza party, speaks following the partial results of the parliamentary election, in Budapest, Hungary, April 12, 2026. REUTERS/Marton Monus
Novinari su pitali mađarskog oporbenog lidera Petera Magyara o čemu je razgovarao sa Viktorom Orbanom nakon izbora. Otkrio je da je razgovor bio kratak i da se odvijao upravo onako kako je i očekivao.

Kako je objasnio, prvo ga je pozvao jedan od Orbanovih najbližih suradnika Gergely Gulyas, njegov bivši prijatelj iz vremena u Fideszu i kum njegova sina.

Magyar je od njega zatražio posljednje četiri znamenke Orbanovog telefonskog broja, objasnivši da se ne javlja na pozive sa nepoznatih brojeva. Zatim ga je Orban nazvao s vlastitog broja.

Razgovor se, kako kaže, sveo na osnovnu razmjenu kurtoazije. Pozdravili su se, a Orban je nakon predstavljanja rekao da mu želi čestitati na rezultatu.

Magyar mu je zahvalio i dodao da od tog trenutka imaju zajedničku odgovornost da ponovo ujedine mađarsku naciju. Na to je Orban kratko odgovorio: "Želim vam laku noć".

PROČITAJTE JOŠ

