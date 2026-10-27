GLAZBENI SPEKTAKL
Američki reper Jay-Z bit će glavna zvijezda poluvremena na Super Bowlu 2027. godine
Američki reper i hip-hop mogul Jay-Z bit će glavna zvijezda poluvremena na NFL Super Bowlu 2027. godine, objavljeno je.
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Nakon tjedana nagađanja, vijest je potvrđena u zajedničkom priopćenju tvrtki Roc Nation, NFL-a i Apple Musica, uoči NFL-ove utakmice koja se igrala u ponedjeljak navečer između momčadi Dallas Cowboys i Philadelphia Eagles.
Super Bowl 2027. održat će se 14. veljače na stadionu SoFi u Los Angelesu, u Kaliforniji.
„Od albuma 'Reasonable Doubt' pa sve do nastupa na pozornici tijekom poluvremena Super Bowla – to je bilo pravo putovanje”, izjavio je Jay-Z.
„Trideset godina glazbe, rada i kulture na najvećoj svjetskoj pozornici. To je ostvarenje sna.”
Zabavna tvrtka repera Jay-Z-ja, Roc Nation, producira show na poluvremenu Super Bowla otkako je 2019. godine sklopila partnerstvo s NFL-om. Među prethodnim glavnim izvođačima bili su Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd i Bad Bunny.
Povjerenik NFL-a Roger Goodell izjavio je: „Kada smo prvi put postigli dogovor s tvrtkom Roc Nation o produkciji showa, imao sam samo jedan zahtjev: da Jay-Z jednog dana i sam stane na pozornicu, u trenutku za koji on procijeni da je pravi.”
Roc Nation producirao je nastup repera Kendricka Lamara 2025. godine; taj je nastup postao najgledaniji show na poluvremenu Super Bowla u povijesti, a osvojio je i nagradu Emmy za izvanredno glazbeno vodstvo.
Jay-Z, čije je pravo ime Shawn Carter, postao je jedno od najnagrađivanijih imena u svijetu hip-hopa otkako je stekao slavu svojim debitantskim albumom „Reasonable Doubt”, objavljenim 1996. godine.
Među njegovim su priznanjima uvrštavanje u Kuću slavnih tekstopisaca – kao prvog repera kojem je to pošlo za rukom – osvajanje 25 nagrada Grammy, te ulazak u Kuću slavnih rock and rolla 2021. godine.
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