Kako je Robert Duvall postao holivudski velikan?

Robert Duvall, koji je u ponedjeljak umro u 95. godini, bio je istaknut i produktivan holivudski glumac, čija se karijera protezala kroz sedam desetljeća, piše BBC.
Sedam puta je bio nominiran za Oskara, koji je osvojio za najbolju mušku ulogu problematičnog pjevača country glazbe u filmu "Nježno milosrđe" iz 1983.
Njegove brojne druge uloge uključuju mafijaškog savjetnika u "Kumu", samouvjerenog vojnog časnika u "Apokalipsi danas" i teksaškog rendžera koji postao stočar u miniseriji "Usamljena golubica".
Više karakteran glumac nego čovjek za glavne uloge, unosio je živahan mačizam i svadljiv prkos u mainstream holivudske filmove.
Robert Selden Duvall rođen je u siječnju 1931. u San Diegu u Kaliforniji, a njegov otac koji je cijeli život proveo u američkoj mornarici očekivao je da će sin poći njegovim stopama. No, Duvall je umjesto toga odslužio dvije godine u vojsci nakon što je završio fakultet 1953.
Potom se preselio u New York kako bi studirao glumu, a radio je kao poštanski službenik. Neki od njegovih kolega sa studija glume su bili Dustin Hoffman i Gene Hackman, a obojica su postala njegovi doživotni prijatelji.
"Prijatelj je netko tko ti je prije mnogo godina ponudio svojih zadnjih 300 dolara kada si slomio zdjelicu", kasnije se prisjetio. "Prijatelj je Gene Hackman".
Duvall se glumom počeo baviti profesionalno u teatru Gateway Playhouse na Long Islandu, gdje je glumio u predstavama Arthura Millera, Tennessee Williamsa i drugih.
Zbog njegovog nastupa u jednočinki Hortona Footea "The Midnight Caller", dramatičar ga je predložio za ulogu Booa Radleyja u filmskoj adaptaciji romana "Ubiti pticu rugalicu" iz 1962.
Duvall se dotad već bio pojavio u televizijskim ulogama poput one u Naked Cityju, Alfred Hitchcock Presents i Armstrong Circle Theatre.
"Ubiti pticu rugalicu", filmska adaptacija istoimenog romana Harper Lee, bila je Duvallova prva filmska uloga koja mu je donijela daljnje nastupe u filmovima poput "Potjera bez milosti", "Bullitt" i "Čovjek zvan hrabrost".
Film "Kišni ljudi" iz 1969. bio je njegova prva suradnja s redateljem Francisom Fordom Coppolom s kojim je kasnije surađivao u prvima dvama nastavcima filma "Kum".
Druge značajne uloge iz toga razdoblja uključujući nervoznog bojnika Burnsa u filmu "M*A*S*H" redatelja Roberta Altmana i "THX 1138", distopijskom debitantskom filmu Georga Lucasa iz 1971.
Duvallova uloga Toma Hagena u "Kumu", lukavog savjetnika starog don Vita Corleonea kojeg je utjelovio Marlon Brando, donijela mu je prvu nominaciju za Oskara 1973.
Istu ulogu je igrao u nastavku filma 1974., a dotad je već ponovo surađivao s Footeom u filmu "Sutra" iz 1972.
U međuvremenu, pojavljivao se i s Michaelom Caineom u filmu "Orao je sletio", Laurenceom Olivierom u "Betsy" i u filmu "The Greatest" o Muhammadu Aliju.
Možda najupečatljivija Duvallova uloga bila je ona poručnika Kilgorea u Coppolinom ratnom filmu "Apokalipsa danas" iz 1979.
"Volim miris napalma ujutro", rekao je njegov lik nakon što je predvodio smrtonosan helikopterski napad na vijetnamsko selo.
Ništa manje dominantan nije bio u "Velikom Santiniju", gdje je igrao frustriranog mornaričkog pilota koji maltretira i zastrašuje svoju tinejdžersku djecu.
Zbog uloga u tim dvama filmovima, ponovo je nominiran za Oskare. Za "Apokalipsu danas" je osvojio Baftu i prva od svoja četiri Zlatna globusa.
No, Oskara je dobio tek za ulogu alkoholičarskog pjevača Maca Sledgea u filmu "Nježno milosrđe", pobijedivši preostale glumce, od kojih su svi bili Britanci, uključujući Cainea i Alberta Finneyja.
Preostale nominacije za Oskara, Duvall je dobio za uloge u filmovima "Apostol" iz 1997., "Cijena pravde" iz 1997. i "Sudac" iz 2014.
U "Apostolu", koji je režirao i napisao scenarij, igrao je evangeličkog propovjednika koji je počeo nov živo u Louisiani nakon što je počinio zločin.
Duvall je u djetinjstvu redovito odlazio u crkvu, no nevoljko je razgovarao o svojoj vjeri, kazavši samo da je "oduvijek bio vjernik".
Manje se libio govoriti o političkim uvjerenjima i kao odani republikanac bio je gost na inauguraciji američkog predsjednica Georga Busha 2001.
Također, glumio je policajca u Los Angelesu u filmu "Boje nasilja", astronauta u "Žestokom udaru", a zajedno s Tom Cruiseom je glumio i u filmu "Dani groma".
S Cruiseom je ponovo glumio 2012. u "Jack Reacheru", gdje je igrao bivšeg vojnika koji je postao vlasnik trgovine s oružjem.
Ipak, Duvall je izgledao najsretniji kada je jahao konja, bilo u televizijskoj miniseriji "Usamljena golubica" bilo u vesternu "Divlja prostranstva" koji je režirao Kevin Costner.
"Mislim da nas vestern na neki način definira", kazao je glumac 2016. "Englezi imaju Shakespearea, Francuzi Moliera, Rusi imaju Čehova. Ali vestern je naš", dodao je.
Njegove druge strasti bile su nogomet, tango i argentinski glavni grad Buenos Aires za koji je rekao da ga voli "više od bilo kojeg drugog mjesta".
"Mladi glumac me jednom pitao 'što radiš između poslova?'", prisjetio se jednom. "Kazao sam 'hobiji, hobiji i još hobija'. To te drži dalje od droge".
Duvall se tri puta ženio i razvodio, a nadživjela ga je njegova četvrta supruga, argentinska glumica Luciana Pedraza. Nije imao djece, rekavši 2003. da to "nikada nije uspjelo".
