Kim Kardashian objavila da joj je dijagnosticirana opasna bolest mozga

Američka medijska zvijezda Kim Kardashian objavila je da joj je dijagnosticirana aneurizma mozga, izvijestili su američki mediji.
Kardashian je otkrila dijagnozu tijekom najave sedme sezone svog reality showa "The Kardashians", koji se premijerno prikazuje na Huluu, navodi se u izvješćima.
Nije poznato je li Kardashian patila od simptoma ovog stanja, kao što su jake glavobolje, mučnina, ukočen vrat ili zamagljenje vida, ili ne, pišu mediji.
Reuters još nije pouzdano mogao potvrditi napise. Kardashianin agent Reutersu nije bio dostupan za komentar, kao ni predstavnici za odnose s javnošću ni odvjetnik.
Ranije ove godine Kim Kardashian svjedočila je na suđenju bandi zvanoj "pljačkaši djedovi", optuženima da su joj uz prijetnju oružjem ukrali nakit vrijedan milijune eura tijekom Pariškog tjedna mode 2016. godine.
