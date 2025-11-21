Oglas

74. izdanje izbora

Meksikanka Fatima Bosch nova je Miss Universe. Naša Laura Gnjatović završila u Top 30

N1 Info
21. stu. 2025. 07:04
Fatima Bosch of Mexico reacts next to other contestants after being crowned Miss Universe 2025 during the 74th Miss Universe pageant in Bangkok, Thailand, November 21, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa
REUTERS/Chalinee Thirasupa

Meksikanka Fatima Bosch (25) okrunjena je za novu Miss Universe na završnici 74. izdanja izbora održanog na Tajlandu.

Miss Tajlanda je prva pratilja, Miss Venezuele druga pratilja, Miss Filipina je završila na trećem, a Miss Obale Bjelokosti na četvrtom mjestu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović (23) natjecanje je završila među top 30.

Laura Gnjatovic of Croatia takes part in the National Costume show during the 74th Miss Universe pageant in Bangkok, Thailand, November 19, 2025. REUTERS/Athit Perawongmetha
REUTERS/Athit Perawongmetha

Uz Hrvatsku, u Top 30 ušle su i predstavnice Indije, Kine, Dominikanske Republike, Brazila, Ruande, Obale Bjelokosti, Kolumbije, Nizozemske, Kube, Japana, Portorika, SAD-a, Meksika, Filipina, Zimbabvea, Kostarike, Malte, Čilea, Kanade, Venezuele, Palestine, Nikaragve, Francuske, Gvatemale i Paragvaja. Predstavnica Paragvaja izborila je mjesto kao pobjednica glasanja publike (People's Choice Award).

U uži izbor Top 12 prošle su predstavnice Čilea, Kolumbije, Kube, Guadalupea, Meksika, Portorika, Venezuele, Kine, Filipina, Tajlanda, Malte i Obale Bjelokosti. Među njima je bila samo jedna Europljanka - predstavnica Malte. Nakon revije večernjih haljina u Top 5 plasirale su se misice Tajlanda, Filipina, Venezuele, Meksika i Obale Bjelokosti, prenosi Tportal.

Miss Universe

