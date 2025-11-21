Meksikanka Fatima Bosch nova je Miss Universe. Naša Laura Gnjatović završila u Top 30

U uži izbor Top 12 prošle su predstavnice Čilea, Kolumbije, Kube, Guadalupea, Meksika, Portorika, Venezuele, Kine, Filipina, Tajlanda, Malte i Obale Bjelokosti. Među njima je bila samo jedna Europljanka - predstavnica Malte. Nakon revije večernjih haljina u Top 5 plasirale su se misice Tajlanda, Filipina, Venezuele, Meksika i Obale Bjelokosti, prenosi Tportal.