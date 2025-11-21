Meksikanka Fatima Bosch nova je Miss Universe. Naša Laura Gnjatović završila u Top 30

Meksikanka Fatima Bosch (25) okrunjena je za novu Miss Universe na završnici 74. izdanja izbora održanog na Tajlandu.
Miss Tajlanda je prva pratilja, Miss Venezuele druga pratilja, Miss Filipina je završila na trećem, a Miss Obale Bjelokosti na četvrtom mjestu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović (23) natjecanje je završila među top 30.
Uz Hrvatsku, u Top 30 ušle su i predstavnice Indije, Kine, Dominikanske Republike, Brazila, Ruande, Obale Bjelokosti, Kolumbije, Nizozemske, Kube, Japana, Portorika, SAD-a, Meksika, Filipina, Zimbabvea, Kostarike, Malte, Čilea, Kanade, Venezuele, Palestine, Nikaragve, Francuske, Gvatemale i Paragvaja. Predstavnica Paragvaja izborila je mjesto kao pobjednica glasanja publike (People's Choice Award).
U uži izbor Top 12 prošle su predstavnice Čilea, Kolumbije, Kube, Guadalupea, Meksika, Portorika, Venezuele, Kine, Filipina, Tajlanda, Malte i Obale Bjelokosti. Među njima je bila samo jedna Europljanka - predstavnica Malte. Nakon revije večernjih haljina u Top 5 plasirale su se misice Tajlanda, Filipina, Venezuele, Meksika i Obale Bjelokosti, prenosi Tportal.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
