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Mišo Kovač nikad nije zaigrao za Hajduk, ali je postao legenda kluba i navijača
U 86. godini u subotu je umro Mate Mišo Kovač, legenda Šibenika, Hajduka i Dalmacije.
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Iako nikad nije zaigrao za prvu momčad splitskog kluba, njegova povezanost s Hajdukom trajala je desetljećima i postala dio njegova identiteta. Simboličan oproštaj dogodio se baš na Poljudu, gdje je Hajduk u subotu svladao Goricu s 5:0.
Nakon posljednjeg sučevog zvižduka službeni spiker objavio je vijest o njegovoj smrti, a navijači su se od glazbene legende oprostili uz pjesme 'Noćas ćemo zemlji ko materi reći' i 'Ja ne mogu drugo nego da ga volim', piše tportal.
Mišo je u mladosti razmišljao o nogometnoj karijeri. Odrastao je u Šibeniku, gdje je branio za juniorsku momčad Šibenika.
"Bio sam dobar vratar, bez šale. Samo sam bio malo nizak za gol, možda je i to odlučilo što sam se ostavio nogometa i krenuo putevima zabavne muzike", rekao je u razgovoru za "Plavi vjesnik" 1967. godine.
Iako je bio Šibenčanin, Mišo nikad nije skrivao ljubav prema Hajduku. Kao dječak često je putovao u Split kako bi gledao utakmice na Starom placu, a o svojoj navijačkoj pripadnosti govorio je bez zadrške.
"Ja sam Šibenčanin, ali sam veliki hajdukovac", izjavio je jednom.
Njegova ljubav prema "Bilima" nije se promijenila ni nakon što je postao jedna od najvećih glazbenih zvijezda ovih prostora. S vremenom su njegove pjesme postale neizostavan dio navijačke atmosfere, a osobito su se na tribinama udomaćili stihovi pjesme "Noćas ćemo zemlji ko materi reći".
Poseban trenutak dogodio se 2001. godine, kada je Mišo uoči derbija Hajduka i Dinama na Poljud izašao u bijelom dresu s brojem devet. Bio je to simboličan trenutak za čovjeka koji je kao dječak sanjao da će jednoga dana zaigrati za svoj omiljeni klub.
Poljud je za njega imao posebno značenje i zbog velikog koncerta "Noć svijeća", koji je ondje održao 1993. godine, u jednom od najtežih razdoblja svojeg života, nakon smrti sina Edija.
Mišo Kovač nikad nije ostvario dječački san da postane Hajdukov vratar, ali je postao dio klupske povijesti na drugačiji način. Njegove će pjesme i dalje odjekivati Poljudom, a navijači Hajduka još će generacijama pjevati u čast legendarnom i "svom" Miši.
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