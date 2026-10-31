Dvoboj je praktički odlučen u razdoblju od 33. do 38. minute kada je Hajduk s dva gola pobjegao na nedostižnih 3-0. Kod pogotka za 2-0 gosti su izgubili loptu pred svojim kaznenim prostorom, Livaja je proigrao Martina koji je na drugoj vratnici vidio nečuvanog Bambu kojemu nije bilo teško još jednom svladati Josipovića. Taj je gol prvotno poništen zbog zaleđa Martina, koje se činilo očitim, ali nakon nekoliko minuta provjere zaključeno je kako je Španjolac ipak bio u dozvoljenoj poziciji.