pala "petarda"
Hajduk uvjerljiv protiv Gorice. Raspoloženi Španjolac oduševio Poljud
Vodeći sastav HNL-a Hajduk na svom je Poljudu nadigrao posljednjeplasiranu Goricu sa 5-0 (3-0) u dvoboju 12. prvenstvenog kola.
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Strijelci za "bile" bili su Adam Huram (22), Abdoulie Sanyang Bamba (33), Carlos Martin (38, 50) i Anđelo Šutalo (70).
Trener Hajduka Gonzalo Garcia odlučio se na brojne promjene u početnom sastavu u odnosu na dosadašnji tijek sezone, osobito u napadu gdje je priliku dao Livaju, Huramu i Martinu, a taj je trojac opravdao povjerenje.
Pitanje pobjednika bilo je odlučeno u prvom poluvremenu koje je obilovalo kontroverznim situacijama i sudačkim odlukama.
Prva sporna situacija dogodila se u 11. minuti kada je Frigan evidentno povukao za dres Livaju u svom kaznenom prostoru, ali sudac Dragašević odmahnuo je rukom, a niti sudačka postava u VAR-u nije bila mišljenja kako treba dosuditi 11-erac.
Na novu kontroverzu trebalo je čekati samo 10-ak minuta. Naime, Acapandie i Bamba zajedničkim su snagama oteli loptu Cvijanoviću koji je ostao ležati na travnjaku, a Dragašević se opet nije oglasio. U nastavku akcije Acapandie je ubacio u peterac gdje je gostujući vratar Josipović pogrešno procijenio let lopte te je Huram neometan s dva metra iskosa pogodio mrežu. VAR soba se opet složila s odlukom suca na terenu pa je Gorica morala krenuti s centra.
Dvoboj je praktički odlučen u razdoblju od 33. do 38. minute kada je Hajduk s dva gola pobjegao na nedostižnih 3-0. Kod pogotka za 2-0 gosti su izgubili loptu pred svojim kaznenim prostorom, Livaja je proigrao Martina koji je na drugoj vratnici vidio nečuvanog Bambu kojemu nije bilo teško još jednom svladati Josipovića. Taj je gol prvotno poništen zbog zaleđa Martina, koje se činilo očitim, ali nakon nekoliko minuta provjere zaključeno je kako je Španjolac ipak bio u dozvoljenoj poziciji.
Raspoloženi Martin je pet minuta nakon asistencije upisao i pogodak, klizećim je startom oteo loptu Stevanoviću uz aut-liniju, a onda se sjurio u kazneni prostor i pogodio suprotni kut.
Svoj drugi, a četvrti gol Hajduka Martin je zabio početkom nastavka, a prethodno je glavninu posla obavio 17-godišnji Huram. Mladi je Ukrajinac prošao kroz dvojicu suparnika na lijevom krilu te zatim poslužio Martina koji je bio precizan sa 12-13 metara.
Peti gol postigao je Šutalo, Hodak i on kombinirali su na desnoj strani, mladi bočni igrač Hajduka okušao je odigrati u sredinu, taj je pokušaj blokiran, no lopta se vratila Šutalu koji je potom zapucao prema vratima i svladao Josipovića.
Vodeći Hajduk sada ima 26 bodova, četiri više uz dvije utakmice više od drugog Dinama, dok je zadnja Gorica ostala na sedam bodova, tri manje od devetog Rudeša, a četiri od osme Lokomotive.
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