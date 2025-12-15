Pet zemalja odustalo od Eurosonga, Nemo vratio trofej: U konkurenciju se vraćaju tri države

Emiteri članica EBU-a otvorili su put sudjelovanju Izraela ranije ovaj mjesec, unatoč pozivima da se zemlja isključi s Eurosonga zbog vojne kampanje u Gazi. Kao odgovor emiteri iz Španjolske, Nizozemske, Irske, Slovenije i Islanda planiraju bojkotirati sljedeće izdanje, a tri zemlje - Rumunjska, Bugarska i Moldavija - vratit će se na Eurosong prvi put nakon nekoliko godina.