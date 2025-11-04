Proglašen "najseksepilniji muškarac na svijetu"

Britanski glumac Jonathan Bailey, koji se ovog mjeseca vraća u kina u mjuziklu "Wicked: For Good", proglašen je u ponedjeljak "najseksepilnijim muškarcem na svijetu" prema izboru časopisa People.
Oglas
Tridesetsedmogodišnji Bailey rekao je da mu je "ogromna čast" primiti priznanje prethodno dodijeljeno zvijezdama poput Chrisa Hemswortha i Georgea Clooneyja.
"Očito sam nevjerojatno polaskan. I to je potpuno apsurdno", rekao je Bailey za People uz smijeh. Našalio se da je vijest podijelio samo sa svojim psom Bensonom.
Izbor Baileyja, poznatog i po ulozi Lorda Anthonyja u vrućoj povijesnoj drami "Bridgerton", objavljen je u emisiji "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".
Bailey je glumio princa Fiyera u prošlogodišnjem blockbusteru "Wicked".
Ponovit će tu ulogu u nadolazećem nastavku "Wicked: For Good". Glumac je ovog ljeta također glumio u filmu o dinosaurima "Jurassic World: Rebirth".
Glumac John Krasinski proglašen je "najseksepilnijim muškarcem na svijetu" u 2024. godini.
Glumci i pjevači kojima su urednici časopisa People dodijelili tu titulu su još i Blake Shelton, Adam Levine, Idris Elba i Channing Tatum.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas