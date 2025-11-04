Oglas

Časopis People

Proglašen "najseksepilniji muškarac na svijetu"

author
Hina
|
04. stu. 2025. 09:45
Jonathan Bailey
JUNG YEON-JE / AFP

Britanski glumac Jonathan Bailey, koji se ovog mjeseca vraća u kina u mjuziklu "Wicked: For Good", proglašen je u ponedjeljak "najseksepilnijim muškarcem na svijetu" prema izboru časopisa People.

Tridesetsedmogodišnji Bailey rekao je da mu je "ogromna čast" primiti priznanje prethodno dodijeljeno zvijezdama poput Chrisa Hemswortha i Georgea Clooneyja.

"Očito sam nevjerojatno polaskan. I to je potpuno apsurdno", rekao je Bailey za People uz smijeh. Našalio se da je vijest podijelio samo sa svojim psom Bensonom.

Izbor Baileyja, poznatog i po ulozi Lorda Anthonyja u vrućoj povijesnoj drami "Bridgerton", objavljen je u emisiji "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Jonathan Bailey
CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Bailey je glumio princa Fiyera u prošlogodišnjem blockbusteru "Wicked".

Ponovit će tu ulogu u nadolazećem nastavku "Wicked: For Good". Glumac je ovog ljeta također glumio u filmu o dinosaurima "Jurassic World: Rebirth".

Glumac John Krasinski proglašen je "najseksepilnijim muškarcem na svijetu" u 2024. godini. 

Glumci i pjevači kojima su urednici časopisa People dodijelili tu titulu su još i Blake Shelton, Adam Levine, Idris Elba i Channing Tatum.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

