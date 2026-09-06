uoči početka škole
Završeni ključni radovi na zagrebačkim prometnicama
Grad Zagreb priopćio je da su prije početka nove školske godine završeni radovi na više važnih zagrebačkih prometnica, koje se ovaj vikend puštaju u promet, uz značajno unaprijeđene uvjete za odvijanje prometa.
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Navode da je, između ostalih, završena rekonstrukcija tramvajske pruge u Ulici kralja Zvonimira, raskrižje sa Šubićevom ulicom, kao i radovi na prvoj fazi Avenije Većeslava Holjevca te Zagrebačkoj cesti.
U Sesvetama se večeras u promet pušta gornji dio nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog.
"Kako smo i najavili u srijedu, do početka školske godine završili smo preko 90% ljetnih radova, na što sam iznimno ponosan. Radi se o desecima prometnica i stotinama kilometara novih cesta, tramvajskih pruga i cjevovoda koje su nakon desetljeća neulaganja i u uvjetima toplinskih valova u zadanom roku obnovili radnici gradskih i privatnih poduzeća kojima još jednom zahvaljujem i čestitam", rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.
U Ulici kralja Zvonimira, na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzelove ulice, obnovljeno je 1848 metara tramvajske pruge, a zamijenjena je i skretnica na križanju Ulice kralja Zvonimira i Ulice Pavla Šubića. Riječ je o važnoj obnovi s obzirom na to da su posljednji veći radovi na ovoj dionici izvedeni 1996. godine, dok pojedini dijelovi pruge datiraju još iz 1991. godine. Tramvajski promet ovom dionicom kreće od sutra.
Saniran je i gornji dio nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama, koji će od večeras ponovno biti pušten u promet. Radovi su obuhvatili gornje i donje dijelove konstrukcije nadvožnjaka. Slijede radovi sanacije podgleda nadvožnjaka koji neće utjecati na motorni promet i trajati će do početka 2027. godine.
Zatvaranje nadvožnjaka iskorišteno je i za rekonstrukciju raskrižja s Zagrebačkom cestom. Izgrađena je dodatna traka za lijevo skretanje iz Ulice Ljudevita Posavskog, čime će se povećati protočnost prometa prema istoku i smanjiti zastoji na nadvožnjaku.
Iz Grada su naveli da su završetkom radova i ponovnim otvaranjem prometnica uoči početka školske godine građanima osigurani sigurniji i kvalitetniji uvjeti za svakodnevno kretanje, a promet će se na ovim dionicama odvijati jednostavnije i protočnije.
"Prioritet su bili radovi koji najviše utječu na prometne tokove, dok će se manji dio najavljenih aktivnosti nastaviti i tijekom jeseni. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom rujna jest rekonstrukcija prometnice u Ulici Grada Vukovara, na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca. Istodobno se nastavljaju i radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije preko Selske ceste, čiji se završetak kako je i planirano očekuje u listopadu", zaključili su.
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