Završeni ključni radovi na zagrebačkim prometnicama

"Prioritet su bili radovi koji najviše utječu na prometne tokove, dok će se manji dio najavljenih aktivnosti nastaviti i tijekom jeseni. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom rujna jest rekonstrukcija prometnice u Ulici Grada Vukovara, na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca. Istodobno se nastavljaju i radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije preko Selske ceste, čiji se završetak kako je i planirano očekuje u listopadu", zaključili su.