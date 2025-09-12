Uklonjena epizoda Southa Parka u kojoj se ismijava Charlieja Kirka - iako je on njome bio oduševljen

Paramount je djelomično povukao nedavnu epizodu serije South Park u kojoj se ismijava Charlie Kirk, nakon ubojstva konzervativnog aktivista.
Iako je epizoda pod nazivom "Got a Nut" i dalje dostupna na platformi Paramount+, više se ne prikazuje u reprizama South Parka na Comedy Centralu, piše Deadline.
Dok policija nastavlja potragu za ubojicom 31-godišnjeg Charlieja Kirka, dio pristaša pokreta MAGA uperio je prst u animiranu satiru. Paramount nije komentirao odluku o povlačenju epizode, ali izvori bliski situaciji navode da je riječ vjerojatno o privremenoj mjeri dok se političke tenzije ne smire.
Riječ je o drugoj epizodi aktualne 27. sezone serije, koja je premijerno emitirana 6. kolovoza, a parodirala je Kirkov stil vođenja debata. Charlie Kirk u njoj nije prikazan ni približno oštro kao, primjerice, Kristi Noem, državna tajnica za nacionalnu sigurnost.
Štoviše, čim je iz trailera naslutio da će se pojaviti u novoj epizodi South Parka, Kirk je to s oduševljenjem prihvatio te je privremeno zamijenio svoje profilne fotografije na YouTube kanalu snimkom iz serije. Nakon emitiranja epizode, Kirk ju je opisao kao urnebesnu i dodao da je South Park pogodio bit.
"Imamo smisla za humor kada nas netko ismijava. Sve ovo je zapravo pobjeda. Mi konzervativci imamo debelu kožu, a ne tanku, i možete nam se smijati, to nam ne smeta", rekao je Kirk, a potom komentirao epizodu nakon njenog prikazivanja:
"Nije loše, Cartmane."
Not bad, Cartman 😂😂 pic.twitter.com/Avs1mtYWeV— Charlie Kirk (@charliekirk11) August 7, 2025
Kasnije je u svom podcastu komentirao epizodu u vedrom tonu, a za Fox News izjavio je da je ona za njega bila kao medalja časti.
"Kao konzervativci, trebali bismo biti u stanju prihvatiti šalu. Ne bismo se trebali shvaćati previše ozbiljno, to je ono što je ljevica uvijek činila", dodao je.
Sličnu reakciju imao je i američki potpredsjednik J.D. Vance, koji je nakon pojavljivanja u seriji, gdje je prikazan kao nizak i bucmast, ali i kao podmukla ulizica budućeg diktatora Donalda Trumpa.
"Napokon sam uspio", napisao je kao komentar na to kako ga se prikazuje u seriji.
The Hollywood Reporter primjećuje da većina MAGA pristaša ipak ne smatra kako bi satirična serija trebala biti okrivljena, budući da njezina oštrica nije zaobišla gotovo nijednu značajnu osobu iz američkog javnog života.
Jedan profil na X-u s oznakom "MAGA" napisao je:
"Ne krivim South Park. Oni nisu naši vođe, predstavnici, mentori, pastori, uzori niti oni koji oblikuju naše društvo. Oni su - satira!"
