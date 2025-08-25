uvijek bila drugačija
Zašto su Claudiu Schiffer prozvali najhladnijom ljepoticom modne piste?
Jedna od rijetkih manekenki koja nikada nije bila dovođena u vezu sa skandalima i porocima, već je glasila za ozbiljnu i profesionalnu osobu.
Claudia Schiffer u svijet mode zakoračila je još ranih devedesetih godina kada se svjetskoj javnosti predstavila kao atraktivna plavuša koja je desetljećima kasnije važila za jednu od najljepših žena, a ovu je titulu zadržala i danas. Visoka 180 centimetara, vitke linije i zanosne figure, bila je sinonim za manekenku bez mane.
Claudia Schiffer bila je popularna ljepotica još u srednjoj školi, ali je zbog svoje visine bila poprilično sramežljiva.
"U školi sam uvijek sjedila u posljednjem redu. Druga djeca su me stalno zadirkivala jer je moja stražnjica stršila više nego kod ostalih djevojčica. Uz to sam bila vrlo mršava i viša od ostalih. Mislila sam da je to loše. Onda sam upoznala skauta koji mi je rekao da bih mogla biti model. Tada sam shvatila da su moje ‘mane’ zapravo prednost u svijetu modelinga“, ispričala je.
Popularna Njemica rođena je 25. kolovoza 1970. godine u Rheinbergu, u blizini Düsseldorfa, bavila se manekenstvom, modelingom i glumom, a sada posjeduje i vlastitu modnu liniju. Tijekom duge karijere, više od 1000 puta bila je na naslovnicama brojnih poznatih svjetskih magazina, prenosi nova.rs.
Zašto je Claudia drugačija?
Claudia je, u usporedbi s drugim manekenkama, uvijek bila drugačija i ozbiljnija, pa je manje voljela lude zabave koje se često povezuju s njihovim pozivom.
„U usporedbi s drugim djevojkama, uvijek sam bila čudna jer nisam ni s kim previše razgovarala. Svi bi bili uzbuđeni i puno su čavrljali. Vjerojatno su mislili da sam arogantna, a ponekad su mislili da sam hladna, jer su vjerovali da me ne zanimaju ili da ne želim komunicirati“, ispričala je manekenka i opisala da je često bila vrlo napeta zbog poslovnih obaveza:
„Pred izlazak na pistu, živci su mi bili napeti. Uživala sam i slavila kada bi se sve završilo, ali prije toga ne. I kada sam bila među tom gomilom, doslovno sam morala sebe tjerati da idem od jednog do drugog. Morala sam brzo učiti. Odjednom sam se našla u tom svijetu… Samo sam mislila: ‘Zatvori oči i uskoči’.“, ispričala je Schiffer o druženjima i zabavama visoke klase.
Kako je Claudia Schiffer tada istaknula, starenje je ne plaši, ali zna da je došlo vrijeme da štafetu preda novim nadama.
Claudia Schiffer jedna je od rijetkih dama u svijetu mode za koju se nikada nisu vezivali skandali, nikada nije bila dovođena u bilo kakvu vezu s alkoholom i narkoticima, koji su sastavni dio biografija brojnih slavnih manekenki. Čak ni priče o bahatom ponašanju ili nekim neprikladnim postupcima nisu pratile rad lijepe Njemice. Za nju su se širile priče da je vrlo profesionalna.
„Dobivala sam mnogo divnih komplimenata u svoje vrijeme. Ali onda prelazite na sljedeću fazu i nastavljate dalje. Ne moraju me zvati lijepom cijeli život. To su lijepe uspomene, ali treba znati kada je vrijeme da predaš štafetu sljedećoj generaciji. Za mene je to prirodno, nema smisla biti zavidan ili ljubomoran. Zapravo, ne mogu zamisliti ništa gore nego da mi netko kaže: ‘Postoji čarobna pilula i učinit će da opet izgledate kao da imate 20 godina’“, zaključila je tada Claudia Schiffer, prenosi „Blic Žena“.
