Zašto su Claudiu Schiffer prozvali najhladnijom ljepoticom modne piste?

"U školi sam uvijek sjedila u posljednjem redu. Druga djeca su me stalno zadirkivala jer je moja stražnjica stršila više nego kod ostalih djevojčica. Uz to sam bila vrlo mršava i viša od ostalih. Mislila sam da je to loše. Onda sam upoznala skauta koji mi je rekao da bih mogla biti model. Tada sam shvatila da su moje ‘mane’ zapravo prednost u svijetu modelinga“, ispričala je.