ima manje od 300 kalorija
FOTO / Vikinški tost - najpopularniji doručak u 2025. godini, koji se priprema za pet minuta
Društvenim mrežama širi se recept za doručak ili međuobrok pod nazivom vikinški tost.
Recept se smatra idealnim za održavanje vitke linije jer ima manje od 300 kalorija. Vikinški tost zapravo je sir na tostu, ali s nekoliko neobičnih sastojaka. Inspiriran je receptom za vikinšku svinjetinu i sličan je kultnom velškom jelu rarebit, piše zadovoljna.rs.
Sastojci:
- ½ luka
- 40 g cheddar sira
- ½ žličice Worcestershire umaka
- prstohvat praška od gorušice
- 1 srednji žumanjak
- 1 čajna žličica mlijeka
- morska sol i svježe mljeveni crni papar
- 1 srednja kriška integralnog kruha
Priprema:
Sitno nasjeckajte luk. Lagano poprskajte tavu uljem i stavite je na srednje jaku vatru.
Naribajte cheddar sir. Dodajte luk u tavu i pirjajte 2–3 minute. U zdjeli pomiješajte pirjani luk i sir.
Dodajte pola žličice Worcestershire umaka i prstohvat senfa u prahu. Zatim dodajte žumanjak i mlijeko, pa začinite paprom i morskom soli.
Dobro promiješajte. Smjesu nanesite na krišku kruha i pecite 3–4 minute, odnosno dok se sir ne otopi i ne poprimi zlatnosmeđu boju.
Poslužite odmah.
