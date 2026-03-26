Što se doista dogodilo u Varginhi prije 30 godina? "Vidjela sam vraga"

Događaji iz 1996. u brazilskom gradu Varginhi i dalje izazivaju rasprave – dok ih jedni smatraju prijevarom, drugi su uvjereni da se dogodilo nešto neobično.
Tijekom olujnog dana u siječnju 1996. više stanovnika tvrdilo je da je vidjelo neobično biće.
Uginulo je i nekoliko životinja u lokalnom zoološkom vrtu, a tri mlade žene opisale su stvorenje neugodna mirisa neobičnog izgleda. Jedna od njih kasnije je rekla da je "vidjela vraga".
Ubrzo su se pojavile i priče o policajcu koji je navodno umro nakon kontakta s tim bićem.
Trideset godina kasnije, dio stanovnika i dalje vjeruje da je Varginhu posjetilo biće koje nije ljudsko, dok drugi smatraju da je riječ o nesporazumu ili masovnoj histeriji.
Nova dokumentarna serija sugerira da je cijela priča bila prevara, potaknuta medijima i svjedocima koji su izmišljali događaje.
Izvanzemaljac ili lokalac u oluji?
The Guardian podsjeća kako je službena vojna istraga također je zaključila da nema dokaza o izvanzemaljcima te da su svjedoci vjerojatno zamijenili lokalnog čovjeka za "biće" tijekom oluje.
Unatoč tome, legenda i dalje živi. Grad je razvio turističku ponudu temeljenu na toj priči – uključujući muzej NLO-a, suvenirnice i događanja – i privlači posjetitelje iz cijelog svijeta.
Dok jedni odbacuju cijeli slučaj kao mit, drugi i dalje vjeruju da se u Varginhi dogodilo nešto izvanredno – pa čak i da bi se "posjetitelji" mogli vratiti.
