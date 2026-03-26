Oglas

"PRIJESTOLNICA IZVANZEMALJACA"

Što se doista dogodilo u Varginhi prije 30 godina? "Vidjela sam vraga"

author
N1info
|
26. ožu. 2026. 07:20
PIXABAY
PIXABAY

Događaji iz 1996. u brazilskom gradu Varginhi i dalje izazivaju rasprave – dok ih jedni smatraju prijevarom, drugi su uvjereni da se dogodilo nešto neobično.

Oglas

Tijekom olujnog dana u siječnju 1996. više stanovnika tvrdilo je da je vidjelo neobično biće.

Uginulo je i nekoliko životinja u lokalnom zoološkom vrtu, a tri mlade žene opisale su stvorenje neugodna mirisa neobičnog izgleda. Jedna od njih kasnije je rekla da je "vidjela vraga".

Ubrzo su se pojavile i priče o policajcu koji je navodno umro nakon kontakta s tim bićem.

Trideset godina kasnije, dio stanovnika i dalje vjeruje da je Varginhu posjetilo biće koje nije ljudsko, dok drugi smatraju da je riječ o nesporazumu ili masovnoj histeriji.

Nova dokumentarna serija sugerira da je cijela priča bila prevara, potaknuta medijima i svjedocima koji su izmišljali događaje.

Izvanzemaljac ili lokalac u oluji?

The Guardian podsjeća kako je službena vojna istraga također je zaključila da nema dokaza o izvanzemaljcima te da su svjedoci vjerojatno zamijenili lokalnog čovjeka za "biće" tijekom oluje.

Unatoč tome, legenda i dalje živi. Grad je razvio turističku ponudu temeljenu na toj priči – uključujući muzej NLO-a, suvenirnice i događanja – i privlači posjetitelje iz cijelog svijeta.

Dok jedni odbacuju cijeli slučaj kao mit, drugi i dalje vjeruju da se u Varginhi dogodilo nešto izvanredno – pa čak i da bi se "posjetitelji" mogli vratiti.

Teme
Brazil ET NLO Varginha

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ