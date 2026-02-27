Šok iz Pentagona, bivši šef ureda za NLO: "Najbolji ljudi nisu mogli objasniti o čemu se radi"

Potpukovnik Tim Phillips, koji je do travnja prošle godine bio vršitelj dužnosti direktora Ureda za rješavanje anomalija u svim domenama (All-domain Anomaly Resolution Office – AARO), izjavio je za Daily Mail da se većina slučajeva odnosila na objekte u zraku, no da su neka opažanja sezala i izvan Zemljine atmosfere.