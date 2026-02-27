neobjašnjivi objekti
Šok iz Pentagona, bivši šef ureda za NLO: "Najbolji ljudi nisu mogli objasniti o čemu se radi"
Bivši čelnik Pentagonova ureda za NLO-e otkrio je da su u svemiru detektirani neobjašnjivi objekti – te da su neki od njih izvodili manevre koji nadilaze sve što postoji u poznatom američkom zrakoplovnom arsenalu.
Potpukovnik Tim Phillips, koji je do travnja prošle godine bio vršitelj dužnosti direktora Ureda za rješavanje anomalija u svim domenama (All-domain Anomaly Resolution Office – AARO), izjavio je za Daily Mail da se većina slučajeva odnosila na objekte u zraku, no da su neka opažanja sezala i izvan Zemljine atmosfere.
"Rekao bih da je vjerojatno 90 posto naših slučajeva, ako ne i više, bilo u zračnoj domeni", kazao je Phillips.
"Većina ih je bila u atmosferi, ali bilo je i pojava u svemiru."
AARO, tim unutar američkog Ministarstva obrane, zadužen je za prikupljanje i istraživanje slučajeva NLO-a, s naglaskom na izvješća potkrijepljena podacima koja dolaze od stručnih pripadnika vojske, poput borbenih pilota ili radarskih operatera.
Phillips je opisao izvješća „visoko kvalificiranih promatrača“ koji su svjedočili objektima s mogućnostima kakve, prema dostupnim saznanjima, američka vlada nema.
Kazao je da su ti objekti imali „sposobnost da se vrlo, vrlo brzo zaustave, naglo ubrzaju, izvedu zaokrete pod pravim kutom – stvari koje zrakoplovi i svemirske letjelice kakve poznajemo ne mogu izvoditi na taj način“.
Od tisuća prijava koje je AARO pregledao, manje od 50 ostalo je potpuno nerazriješeno, čak i nakon analize nekih od vodećih svjetskih stručnjaka, rekao je.
Stručnjaci zbunjeni
No tih nekoliko desetaka slučajeva i dalje zbunjuje stručnjake.
"Govorimo o nekima od najboljih i najpametnijih ljudi na svijetu koji nisu mogli objasniti o čemu se radi", rekao je Phillips.
Njegov je ured također uspio isključiti mogućnost da objekti pripadaju bilo kojem poznatom američkom ili stranom programu.
"Uspjeli smo nedvojbeno dokazati da se ne radi o poznatom sustavu, bilo neprijateljskom ili našem“, kazao je.
Unatoč izvanrednoj prirodi nekih opažanja, Phillips je za Daily Mail rekao da objekti nikada nisu pokazivali izravnu prijetnju.
"Nikada nismo vidjeli neprijateljsko ponašanje", rekao je. "Ne mogu govoriti o namjeri, ali ponekad smo ih viđali na osjetljivim lokacijama."
Dodao je i da su neki objekti, čini se, aktivno pokušavali izbjeći detekciju.
"Vidjeli smo njihove pokušaje da ne budu nadzirani, a u drugim slučajevima činilo se da im je svejedno", rekao je Phillips.
Takav opis podsjeća na ključnu procjenu Ureda ravnatelja Nacionalne obavještajne službe iz 2021. godine, u kojoj se navodi da podaci upućuju na objekte koji pokazuju „ubrzanje ili određeni stupanj upravljanja potpisom“ (signature management), izraz koji se koristi za opis aktivnih pokušaja izbjegavanja detekcije.
Phillips je također naglasio da se mnoga dramatična opažanja na kraju pokažu kao pogrešno identificirani, klasificirani američki programi.
U jednom upečatljivom slučaju opisao je svjedoka koji je točno prenio ono što je vidio – ali je izveo potpuno pogrešan zaključak.
"Istražili smo slučaj i doista se testirala svemirska letjelica, ali nije bila izvanzemaljska. Bila je naša", rekao je.
"Vjernici u NLO-e bit će razočarani..."
Phillips je javno ublažio očekivanja o bilo kakvim dramatičnim otkrićima.
U objavi na LinkedInu napisao je: „Vjernici u NLO-e bit će razočarani onime što će biti objavljeno; ne postoje dokazi američke vlade o bićima ili njihovim letjelicama koje posjećuju Zemlju.“
Ipak, njegove izjave o detekcijama u svemiru, izvanrednim letnim performansama te desecima nerazjašnjenih slučajeva unatoč analizi vrhunskih stručnjaka zasigurno će dodatno potaknuti raspravu.
Za Daily Mail govorio je nakon iznenadne objave predsjednika Donalda Trumpa da je naložio ministru obrane Peteu Hegsethu da objavi sve vladine dosjee o NLO-ima koji su još uvijek tajni.
"Naložit ću ministru obrane i drugim relevantnim odjelima i agencijama da započnu proces identificiranja i objave vladinih dokumenata povezanih s izvanzemaljskim i alien životom, neidentificiranim zračnim fenomenima (UAP) i neidentificiranim letećim objektima (NLO), kao i svih drugih informacija povezanih s tim vrlo složenim, ali iznimno zanimljivim i važnim pitanjima“, objavio je Trump na platformi Truth Social 19. veljače.
"Naši ljudi već rade na tome"
"Naši ljudi već rade na tome", rekao je Hegseth novinarima u ponedjeljak. „Ne želim preuveličavati koliko će vremena to potrajati, ali temeljito radimo na tome.“
Bivši predsjednik Barack Obama također se ovog mjeseca osvrnuo na tu temu, rekavši voditelju podcasta Brianu Tyleru Cohenu da vjeruje kako izvanzemaljci postoje.
"Postoje, ali ih nisam vidio i ne drže se u Području 51“, rekao je Obama.
Predsjednik Trump, upitan o Obaminim izjavama u zrakoplovu Air Force One 19. veljače, rekao je da je njegov prethodnik napravio „veliku pogrešku“.
„Izvukao je to iz povjerljivih informacija… To ne bi smio raditi“, rekao je Trump.
