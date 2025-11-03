Kako zamišljamo vanzemaljce i što to kaže o nama samima?

Mediji su također odigrali ključnu ulogu u stvaranju trajnih predstava o vanzemaljcima. Godine 1947. američki pilot Kenneth Arnold opisao je devet svjetlucavih objekata koji su „poskakivali po nebu kao tanjuri po vodi“ nedaleko od planine Mount Rainier u saveznoj državi Washington. Iz praktičnih razloga, novinari su ih nazvali „letećim tanjurima“ — i taj izraz se zadržao, oblikujući desetljeća NLO ikonografije.