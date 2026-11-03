Nevidljiva SMS poruka može onesposobiti mobitel. Koji su korisnici ugroženi?

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U operativnom sustavu Android otkriven je ozbiljan sigurnosni propust koji napadačima omogućuje da posebno oblikovanom SMS porukom na daljinu prekinu telefonske pozive ili izazovu opetovano rušenje sustava. Korisnik pritom ne mora otvoriti poruku jer se ona uopće ne prikazuje među primljenim SMS-ovima. Sigurnosna zakrpa već postoji, ali još nije dostupna svim uređajima.

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Sigurnosni istraživač Mark Blaszczyk javno je otkrio ranjivost u operativnom sustavu Android koju je nazvao "SMS of Death", odnosno "SMS smrti". Kako piše specijalizirani portal BleepingComputer, riječ je o pogrešci zbog koje samo jedna posebno oblikovana poruka može izazvati rušenje dijela sustava odgovornog za telefonske pozive i povezivanje s mobilnom mrežom.

Posebnost ovog napada jest u tome što korisnik ne prima uobičajenu SMS poruku. Napadač iskorištava tehnologiju WAP Push, koja, među ostalim, omogućuje automatsko slanje određenih podataka mobilnim uređajima. Android takvu poruku obrađuje u pozadini, prije nego što bi se uopće mogla pojaviti u aplikaciji za poruke.

Korisnik zato ne vidi ni poruku ni telefonski broj pošiljatelja. Također, ne mora kliknuti na poveznicu, preuzeti datoteku ili instalirati aplikaciju, piše N1 Slovenija.

Može prekinuti i poziv hitnim službama

Kada ranjivi mobitel primi zlonamjernu poruku, može doći do rušenja sistemskog procesa koji upravlja telefonskim uslugama. To uzrokuje kratkotrajan gubitak veze s mobilnom mrežom i prekid telefonskog razgovora koji je u tijeku.

Prema nalazima istraživača, napad može prekinuti i pozive hitnim službama, što znači da ranjivost, osim tehničkih, može imati i ozbiljne sigurnosne posljedice.

Problem može postati još veći ako napadač pošalje više takvih poruka. Blaszczyk je tijekom testiranja otkrio da približno 20 posebno oblikovanih poruka na nekim mobitelima može izazvati opetovano rušenje i ponovno pokretanje operativnog sustava.

Mobitel tako može postati praktički neupotrebljiv. Problemi se mogu nastaviti i nakon ponovnog pokretanja jer uređaj pokušava ponovno obraditi problematične poruke.

U pojedinim slučajevima za otklanjanje problema potrebna je složenija tehnička intervencija, a u krajnjem slučaju i vraćanje uređaja na tvorničke postavke.

Istraživač je ranjivost uspješno testirao na mobitelima Google Pixel i Samsung Galaxy.

Anna Shvets/Pexels

Koji su mobiteli ugroženi?

Ranjivost oznake CVE-2026-58882 potvrđena je u različitim verzijama Androida, od Androida 12 do Androida 16. S njom povezan programski kod prisutan je i u novijim verzijama sustava.

Međutim, to ne znači da su ugroženi svi Android mobiteli. Presudno je ima li pojedini uređaj instaliranu odgovarajuću sigurnosnu zakrpu.

Google je zakrpu pripremio još u lipnju, a prema navodima istraživača uključena je u listopadska sigurnosna ažuriranja za Android 14, 15, 16 i 17.

Dostupnost ažuriranja ovisi o proizvođaču mobitela i njegovoj softverskoj podršci.

Posebno ugroženi mogu biti korisnici starijih uređaja koji više ne primaju sigurnosna ažuriranja.

Kako se zaštititi?

Najvažnija mjera zaštite jest instaliranje najnovijeg dostupnog sigurnosnog ažuriranja operativnog sustava.

Korisnici verziju Androida i datum posljednjeg sigurnosnog ažuriranja obično mogu provjeriti u postavkama mobitela, u odjeljku "O telefonu" ili "Verzija Androida".

Dostupna ažuriranja mogu provjeriti i u odjeljku "Sustav" ili "Ažuriranje softvera". Nazivi izbornika razlikuju se ovisno o proizvođaču uređaja.

Budući da se zlonamjerna poruka obrađuje u pozadini operativnog sustava, sam oprez pri otvaranju SMS poruka ili korištenje druge aplikacije za poruke nisu dovoljna zaštita od ovog napada.