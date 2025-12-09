Ovo su poslovi budućnosti

Tvrtke će također trebati radnike usredotočene na stvaranje etičkih okvira umjetne inteligencije i postavljanje zaštitnih ograda. To je važan zadatak jer je izgradnja etičke umjetne inteligencije neuredna i komplicirana, a toga će se primiti savjetnici za digitalnu etiku i slična zanimanja kako bi izgradili sigurnosne sustave za AI i robotiku s dovoljno kontrolnih točaka i petlji povratnih informacija za rano otkrivanje problema.