“Robotizirano zidanje nije zamjena za znanje i iskustvo ljudi, nego odgovor na stvarne izazove građevinske industrije. Danas se od gradilišta traži više. Traži se brža izvedba, ujednačena kvaliteta, veća sigurnost i bolja organizacija rada. WLTR preuzima fizički najteži dio posla, ali iza njega i dalje stoje ljudi koji razumiju gradnju, materijale i sam proces. To je smjer u kojem će se građevinarstvo razvijati“, izjavio je Amel Emkić, mag. inž. građevinarstva grupacije wienerberger.