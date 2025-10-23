Oglas

Airbus, thales, leonardo

Odgovor Muskovom Starlinku: Udružit će se najveće europske svemirske tvrtke

author
Hina
|
23. lis. 2025. 16:53
Satelit
Giulia Segreti / REUTERS

Najveće europske svemirske tvrtke objavile su u četvrtak nakon višemjesečnih pregovora preliminarni sporazum o suradnji u proizvodnji i upravljanju satelitima kako bi konkurirale Starlinku Elona Muska.

Oglas

Sporazumom između Airbusa, Thalesa i Leonarda planira se pokretanje zajedničke tvrtke 2027. sa sjedištem u Francukoj, što je najambicioznija ideja od osnivanja europskog proizvođača raketa MBDA 2021. godine.

Francuski ministar financija Roland Lescure rekao je da će sporazum "učiniti Europu suverenijom u kontekstu intenzivne globalne konkurencije".

Nova bi kompanija zapošljavala 25.000 ljudi s godišnjim prihodom od 6.5 milijardi eura, navele su kompanije ne precizirajući kako će to postići.

Dioničari imaju dvije godine za razgovore s vladama, Europskom komisijom i sindikatima o sporazumu koji će utjecati na ekonomije Britanije, Njemačke, Italije i Francuske.

Tri su kompanije razgovore o projektu "Bromo" počele prošle godine prema uzoru na suradnju u europskom proizvođaču projektila MBDA-u, koji je u vlasništvu Airbusa, Leonarda i BAE Systemsa.

Vodeći europski proizvođači satelita već dugo vremena pokušavaju proizvesti složeni satelitski sustav u stacionarnoj orbiti, ali ih pogađa pojava jeftinih i manjih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, posebno Muskov sustav Starlink.

Teme
airbus elon musk leonardo starlink thales

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ