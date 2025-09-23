Stručnjaci kažu da dan započinjete potpuno pogrešno: Ovu naviku morate promijeniti

Iako to nekima može biti mirno vrijeme, dr. Wendy Suzuki, profesorica na NYU, upozorila je da jedna praksa drugima sve kvari. U nedavnom videozapisu na Instagramu rekla je: "Dan započinjete potpuno pogrešno, i vaš mozak to mrzi. Ako vam je prvi potez ujutro provjeravanje mobitela, vaš mozak propušta svoje najmoćnije razdoblje dana."