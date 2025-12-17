Zašto cijene memorijskih kartica lete u nebo i što bi još zbog toga moglo poskupjeti?

Analitičari predviđaju kako bi zalihe mogle biti ograničene, a cijene pametnih telefona povećane. Istraživanje IDC-ja predviđa kako bi ograničenja u ponudi mogla potaknuti rast cijena, što bi uglavnom utjecalo na mobitele s operativnim sustavom Android niske i srednje klase jer su oni vrlo osjetljivi na cijene komponenti.