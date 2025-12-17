SITUACIJA JE OZBILJNA
Zašto cijene memorijskih kartica lete u nebo i što bi još zbog toga moglo poskupjeti?
RAM (kratica za Random Access Memory) je bitna komponenta u gotovo svim elektroničkim uređajima kao što su pametni telefoni, prijenosna računala, igraće konzole, automobili...
U posljednje vrijeme cijene RAM modula rastu, zbog čega pojedini proizvođači pametnih telefona već predviđaju buduća poskupljenja svojih uređaja. Samsung je navodno nedavno odbio zahtjev vlastitog odjela za mobitele za isporukom RAM-a jer želi povećati profitabilnost, piše tportal.
Odgovori se u krije u - umjetnoj inteligenciji
Zašto cijene RAM-a rastu? Što potiče ovo poskupljenje? Odgovori na ta pitanja uglavnom su povezana s umjetnom inteligencijom. Kako umjetna inteligencija napreduje i potreba za računalstvom raste, velike tvrtke poput OpenAI-ja, Googlea i Meta Platforms kreću u izgradnju veće infrastrukture poput novih podatkovnih (data) centara.
Kako bi modeli umjetne inteligencije radili i mogli biti obučavani, postoji ogromna potreba za čipsetima poput Nvidijinih grafičkih procesora (GPU-ova).
Za proizvodnju GPU-ova jedna od ključnih komponentni je memorija velike propusnosti (HBM). Kako bi mogle proizvesti dovoljno HBM-a, tvrtke poput Samsunga, SK Hynixa i Microna moraju žrtvovati proizvodnju standardne RAM memorije kao što je DDR5.
Prednost se daje HBM-u zbog većih profitnih marži, pa time i zarade. Ali, zbog toga biva proizvedeno manje RAM-a, uslijed čega dolazi do nestašice i porasta cijena.
Ozbiljan problem
Problem je toliko ozbiljan da je tvrtka Micron nedavno najavila kako će zatvoriti Crucial, koji je bio poznat po svojoj RAM memoriji potrošačke klase (posebno za igre) kako bi se prvenstveno usredotočio na umjetnu inteligenciju i izravnu prodaju tvrtkama.
Analitičari predviđaju kako bi zalihe mogle biti ograničene, a cijene pametnih telefona povećane. Istraživanje IDC-ja predviđa kako bi ograničenja u ponudi mogla potaknuti rast cijena, što bi uglavnom utjecalo na mobitele s operativnim sustavom Android niske i srednje klase jer su oni vrlo osjetljivi na cijene komponenti.
Isporuke pametnih telefona, prema IDC-ju, mogle bi zabilježiti blagi pad u 2026. U toj analitičkoj kući također prognoziraju kako će dobavljači morati usvojiti različite strategije ne bi li zaštitili svoj tržišni udio. Pojedini proizvođači originalne opreme neizbježno će morati povećati cijene ili se više okrenuti skupljim modelima s višim maržama.
