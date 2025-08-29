Time upozorava: "AI bi mogao srušiti jednu od najvećih zabluda modernog društva"

Danas i dalje postoje snažne naracije o nultoj sumi. Izvršni direktori tvrde da će umjetna inteligencija prepoloviti broj početnih radnih mjesta za tzv. bijele ovratnike (izraz kojim se od sredine 20. stoljeća opisuje svaki pojedinac, odnosno društvena skupina koja se bavi poslom što zahtijeva više obrazovanje i stručne kvalifikacije, odnosno malo ili nimalo fizičkog rada). To bi potencijalno moglo dovesti do porasta nezaposlenosti u SAD-u na čak 20 posto u sljedećih pet godina. Protekcionističke ekonomske politike polaze od pretpostavke da svaki dobitak stranih konkurenata nužno znači gubitak domaće industrije. Istodobno zagovornici deregulacije umjetne inteligencije tvrde da je američka dominacija jedini način da se zaštite domaći korisnici i potaknu inovacije.