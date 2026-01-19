Oglas

povodom pravoslavnog praznika

VIDEO / Pogledajte Putinovo tradicionalno kupanje u ledenoj vodi

author
N1 Info
|
19. sij. 2026. 13:42
Screenshot / Russian Market / X
Screenshot / X / Russian Market

Vladimir Putin tradicionalno se okupao u ledenoj vodi povodom pravoslavnog praznika Bogojavljenje. Bogojavljenje se u pravoslavnoj crkvi obilježava 12 dana nakon božića, 19. siječnja.

Vladimir Putin tradicionalno se okupao u ledenoj vodi povodom pravoslavnog praznika Bogojavljenje.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je ruski predsjednik obavio tradicionalno kupanje povodom pravoslavnog blagdana.

"Vladimir Putin se, kao i svake godine, tradicionalno okupao. Bogojavljenje je za njega, kao i za sve pravoslavce koji rade u Kremlju, veliki praznik. Taj obred mnogi poštuju", kazao je Peskov.

Na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama vidi se Putin koji u kupaćim gaćicama tri puta uranja u vodu te se između svakog zaranjanja prekriži. Nakon toga brzo izlazi iz vode i završava obred.

Tradicionalno kupanje u hladnoj vodi povodom Bogojavljenja odradio je i predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko, piše Dnevnik.hr. Za razliku od Putina, Lukašenko nije ušao u ledenu vodu samo u kupaćim gaćicama, već je bio u bijeloj dugoj haljini.

Teme
bogojavljenje putin rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
