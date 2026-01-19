VIDEO / Pogledajte Putinovo tradicionalno kupanje u ledenoj vodi

Vladimir Putin tradicionalno se okupao u ledenoj vodi povodom pravoslavnog praznika Bogojavljenje. Bogojavljenje se u pravoslavnoj crkvi obilježava 12 dana nakon božića, 19. siječnja.
Vladimir Putin tradicionalno se okupao u ledenoj vodi povodom pravoslavnog praznika Bogojavljenje.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je ruski predsjednik obavio tradicionalno kupanje povodom pravoslavnog blagdana.
"Vladimir Putin se, kao i svake godine, tradicionalno okupao. Bogojavljenje je za njega, kao i za sve pravoslavce koji rade u Kremlju, veliki praznik. Taj obred mnogi poštuju", kazao je Peskov.
Na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama vidi se Putin koji u kupaćim gaćicama tri puta uranja u vodu te se između svakog zaranjanja prekriži. Nakon toga brzo izlazi iz vode i završava obred.
Vladimir Putin appeared at Epiphany observances, the Orthodox Christian feast commemorating the baptism of Jesus in the River Jordan.— Russian Market (@runews) January 18, 2026
The custom requires believers to immerse themselves three times in cold water, reflecting the Holy Trinity. pic.twitter.com/o2JgvgQC2h
Tradicionalno kupanje u hladnoj vodi povodom Bogojavljenja odradio je i predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko, piše Dnevnik.hr. Za razliku od Putina, Lukašenko nije ušao u ledenu vodu samo u kupaćim gaćicama, već je bio u bijeloj dugoj haljini.
Belarusian president Lukashenko braves ice water plunge for Epiphany pic.twitter.com/2eRDSP500e— Russian Market (@runews) January 19, 2026
