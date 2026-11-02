Povlači se sedam milijuna kondoma diljem EU-a: Postoji ozbiljan rizik za zdravlje

Francuska je naredila povlačenje iz prodaje i opoziv 15 vrsta kondoma diljem europskog tržišta nakon što su otkriveni proizvodni nedostaci zbog kojih bi proizvodi mogli puknuti ili se poderati. Ti bi nedostaci mogli ugroziti zaštitu od spolno prenosivih infekcija i neželjenih trudnoća, upozorile su nadležne vlasti.