SIGURNOSNI PROPUST
Povlači se sedam milijuna kondoma diljem EU-a: Postoji ozbiljan rizik za zdravlje
Francuske vlasti obustavile su prodaju i uvoz ultratankih kondoma malezijskog proizvođača nakon što je istraga otkrila nedostatke koji bi mogli povećati rizik od pucanja, a time i od spolno prenosivih infekcija te neželjenih trudnoća.
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Francuska je naredila povlačenje iz prodaje i opoziv 15 vrsta kondoma diljem europskog tržišta nakon što su otkriveni proizvodni nedostaci zbog kojih bi proizvodi mogli puknuti ili se poderati. Ti bi nedostaci mogli ugroziti zaštitu od spolno prenosivih infekcija i neželjenih trudnoća, upozorile su nadležne vlasti.
Nedostaci su otkriveni na ultratankim kondomima koje proizvodi malezijska tvrtka Richter Rubber Technology, priopćila je u petak francuska Glavna uprava za tržišno natjecanje, zaštitu potrošača i suzbijanje prijevara (DGCCRF), a prenosi Euronews.
"Neki korisnici prijavili su pucanje kondoma i neželjene trudnoće povezane s obuhvaćenim serijama proizvoda", navele su francuske vlasti u ministarskoj odluci od 22. listopada, objavljenoj 30. listopada u francuskom službenom glasniku.
Francuske vlasti priopćile su da su laboratorijska ispitivanja otkrila nedostatke povezane s neujednačenom debljinom i kvalitetom sloja lateksa koji se koristi tijekom proizvodnje.
Ispitani kondomi "nisu zadovoljili testove tlaka i volumena pri pucanju, kao ni testove kojima se provjerava nepostojanje rupica", dodale su francuske vlasti.
Također je utvrđeno da proizvođač "nema odgovarajuću kontrolu nad proizvodnim procesom svojih proizvoda".
Prema podacima francuskog Ministarstva gospodarstva, riječ je o približno sedam milijuna kondoma na području Europske unije, iako je samo dio njih prodan u Francuskoj.
Francuska vlada na godinu dana obustavila je prodaju i uvoz svih ultratankih kondoma tog proizvođača koji su izrađeni neispravnim proizvodnim postupkom. Mjera se prema potrebi može produljiti.
Odluka je donesena nakon istrage pokrenute poslije prvog vala povlačenja kondoma tijekom ljeta, kada je krajem svibnja i početkom kolovoza opozvano oko 260.000 kondoma.
Od prvih povlačenja osam korisnika prijavilo je pucanje kondoma.
Posljedice za cijelu Europsku uniju
Opoziv se ne odnosi samo na Francusku jer su sporni proizvodi distribuirani diljem europskog tržišta pod nekoliko različitih robnih marki.
Francuske vlasti objavile su popis zahvaćenih proizvoda i proizvodnih serija te naredile njihovo povlačenje s prodajnih mjesta, kao i opoziv proizvoda koji se već nalaze kod potrošača.
Francuske vlasti savjetovale su svima koji su koristili sporne kondome da se u medicinskom laboratoriju testiraju na spolno prenosive infekcije te da naprave test na trudnoću ako im menstruacija kasni.
Potrošačima koji su zabrinuti preporučuje se da se obrate svojem liječniku ili besplatnom centru za testiranje na spolno prenosive infekcije.
DGCCRF je također pozvao potrošače da putem državne platforme za prijavu zdravstvenih incidenata prijave sve neželjene događaje, uključujući pucanje ili oštećenje kondoma tijekom uporabe.
Francusko regulatorno tijelo priopćilo je da će pratiti učinkovitost povlačenja i opoziva spornih proizvoda.
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