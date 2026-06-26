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ODRŽIVA POLJOPRIVREDA

Inovacija Instituta Ruđer Bošković: Razvijaju gnojivo iz meduza i rebraša

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N1 Info
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26. lip. 2026. 11:31
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PIXSELL
Sasa Miljevic/PIXSELL

Istraživački tim IRB-a, u sklopu projekta NutriGel razvija inovativno, održivo gnojivo iz biomase meduza i rebraša, organizama koji se sve češće stvaraju izazove za ribarstvo i turizam.

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U laboratorijskim uvjetima potvrđeno je da se iz morske biomase može izdvojiti dušik i fosfor te dobiti materijal bez neželjenih onečišćenja, s potencijalom za primjenu u održivoj poljoprivredi, priopćili su s IRB-a.

Projekt povezuje more i polje kroz načela kružne ekonomije, s ciljem pretvaranja morskih “problema” u potencijalni resurs za proizvodnju hrane i smanjenje ovisnosti o neobnovljivim gnojivima.

Potvrđen koncept u kontroliranim uvjetima

Rast globalne populacije i sve veća potreba za sigurnom opskrbom hranom pred poljoprivredu postavljaju jedno od ključnih pitanja današnjice: kako proizvoditi više hrane, a istodobno smanjiti pritisak na okoliš

Gnojiva su u tom procesu nezaobilazna jer biljkama osiguravaju potrebne hranjive tvari. No, konvencionalna proizvodnja gnojiva oslanja se i na neobnovljive izvore.

PEXELS
Limoo/Pexels

Fosfor se, primjerice, uglavnom dobiva iz fosfatnih stijena, ograničenog prirodnog resursa. Zato se sve više traže novi, održivi, nesintetski i nefosilni izvori hranjiva koji mogu smanjiti utjecaj poljoprivrede na okoliš i doprinijeti kružnom gospodarstvu.

"Za sada smo bili uspješni. Potvrdili smo da se dušik i fosfor mogu taložiti u kontroliranim uvjetima u labolatoriju te da se može dobiti materijal bez neželjenih onečišćenja u talogu. To je važan korak jer želimo pokazati da se iz biomase može dobiti kvalitetan i siguran proizvod“, objašnjava dr. sc. Tjaša Kogovšek, voditeljica projekta NutriGel iz Centra za istraživanje mora IRB-a u Rovinju.

Što slijedi?

NutriGel je projekt dokazivanja inovativnog koncepta, što znači da je njegov cilj bio provjeriti znanstvenu i tehnološku izvedivost ideje. To je sitraživački tim potvrdio.  

Sljedeći korak bit će pronalazak partnera za nastavak istraživanja i razvoj procesa prema široj primjeni. Naime, istraživački tim želi ispitati može li se isti ili sličan proces primijeniti i na drugim vrstama biomase, odnosno drugim organskim supstratima koji bi mogli poslužiti kao izvor hranjiva.

Ova priča tako povezuje more i polje, ekologiju i poljoprivredu kroz ideju kružnog korištenja resursa, pa ono što je do jučer bio problem za ribarske mreže, danas se istražuje kao mogući resurs budućnosti.

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Teme
gnojiva insitut ruđer bošković irb meduze poljoprivreda tjaša kogovšek

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