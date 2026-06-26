POZVAO POREZNU DA SVE PROVJERI
Grmoja: Odakle Mirti Matić 50 tisuća eura koje je posudila bratu, a nije to navela u imovinskoj kartici?
Predsjednik Odbora za pravosuđe i stranke Most Nikola Grmoja, u Novom danu kod Tihomira Ladišića, prozvao je novu predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić da je bratu, odvjetniku banaka, posudila 50 tisuća eura, koje nije navela u imovinskoj kartici. Za sve je, kaže, saznao iz imovinske kartice bratove supruge, koja je također sutkinja
"Mirta Matić posudila je bratu, koj je jedan od glavnih odvjetnika banaka, 50 tisuća eura kojima je kupio dionice, a ona tu pozajmicu nije zavela u imovinskoj kartici. Bio bi red da se u imovinskoj navede da ste dali bratu pozajmicu od 50 tisuća eura, koji zastupa hrvatske banke u slučajevima protiv potrošača. Volio bih da Porezna uprava provjeri odakle joj tih 50 tisuća eura jer nije baš da ljudi imaju toliko novca", rekao je Grmoja u programu N1.
Na Ladišićevo pitanje kako zna za to, Grmoja je odgovorio da je podatak pronašao u imovinskoj kartici šogorice Mirte Matić, koja obavlja dužnost sutkinje.
"Postoji imovinska kartica sutkinje, šogorice Mirte Matić, ona je navela tu pozajmicu u imovinskoj kartici. Nemam nikakve tajne moći ni posebne izvore informiranja, samo sam išao sve provjeriti kad je birana - koga nam Zoran Milanović predlaže, a koga je Andrej Plenković blagoslovio za predsjednicu", ustvrdio je Grmoja.
Premijera i predsjednika Republike te HDZ i SDP, Grmoja je proglasio odgovornima za stanje u pravosuđu.
"Ustavni suci neće biti izabrani prije parlamentarnih izbora"
Govoreći o izboru sudaca Ustavnog suda, Grmoja je istaknuo da ne vreruje kako će oni bti izabrani prije narednih parlamentarnih izbora.
"Ljevica ne želi da dođe do izbora sudaca Ustavnog suda jer im više paše ovakva situacija. Predložit će neke svoje kandidate, ali se oni ne mogu izabrati bez dogovora s HDZ-om, koji odbijaju, iako su zapravo svi oni cijelo vrijeme u dogovoru. Uvjeren sam da do izbora sudaca Ustavnog suda neće doći do parlamentarnih izbora. To im je dobra tema na kojoj će moći pokazivati suprostavljenost, bildati mišiće i stvarati podjele u društvu", rekao je Grmoja.
Tvrdi kako HDZ i SDP biraju i unapređuju zajedno sve suce u Hrvatskoj.
"HDZ nikad ne bi podržao kandidata Mosta"
Govorio je i o kandidaturi Borisa Lalovca za viceguvernera HNB-a i naglasio kako Most nema svog kandidata za tu funkciju jer znaju da ne može biti izabran.
"HDZ nikad ne bi dopustio da se izabere kandidat Mosta za bilo koju funkciju. Optužuju nas da smos njima dvaput vladali, ali kako to da smo mi opasniji HDZ-u nego SDP i Možemo?", izjavio je čelnik Mosta.
Referendum o digitalnom euru
Najavio je i pripremu referenduma o digitalnom euru.
"Ne možemo mi zabraniti digitalni euro niti se supristaviti tehnološkim inovacijama, mi propitujemo smanjuju li nam se ili povećavaju osobne slobode i zato hoćemo da se gotovina zaštiti kao sredstvo plaćanja i zato idemo u referendum o zaštiti gotovine kao sredstva plaćanja", naglasio je Grmoja i dodao kako im za organizaciju referenduma treba 5000 volontera, a sad ih imaju oko 1000.
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