Grmoja: Odakle Mirti Matić 50 tisuća eura koje je posudila bratu, a nije to navela u imovinskoj kartici?

"Ljevica ne želi da dođe do izbora sudaca Ustavnog suda jer im više paše ovakva situacija. Predložit će neke svoje kandidate, ali se oni ne mogu izabrati bez dogovora s HDZ-om, koji odbijaju, iako su zapravo svi oni cijelo vrijeme u dogovoru. Uvjeren sam da do izbora sudaca Ustavnog suda neće doći do parlamentarnih izbora. To im je dobra tema na kojoj će moći pokazivati suprostavljenost, bildati mišiće i stvarati podjele u društvu", rekao je Grmoja.