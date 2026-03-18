RASTALJEN I KAŠAST
Znanstvenici otkrili novu vrstu tekućeg planeta: "Drukčiji je od svega što je dosad opaženo"
Astronomi su identificirali planet sastavljen od rastaljene lave, što upućuje na postojanje posve nove kategorije tekućih planeta javlja The Guardian.
Najnovija promatranja planeta L98-59d, udaljenog oko 35 svjetlosnih godina od Zemlje, sugeriraju da bi mogao biti drukčiji od svega što je dosad viđeno.
Kako piše The Guardian, otprilike je 1,6 puta veći od Zemlje i kruži oko male crvene zvijezde udaljene od Zemlje 35 svjetlosnih godina. Astronomi su u početku mislili da bi planet mogao imati duboki ocean tekuće vode, no najnovija analiza sugerira da bi mogao biti posve drukčiji od svega što je dosad opaženo.
"Cijeli je planet zapravo u kašastom, rastaljenom stanju“, rekao je dr. Harrison Nicholls, astrofizičar sa Sveučilišta u Oxfordu. "Poput melase je i vrlo je vjerojatno da je i jezgra planeta rastaljena.“
"Kad bi postojali izvanzemaljci koji mogu živjeti u lavi..."
Površinske temperature dosezale bi čak 1900 °C, golemi valovi vjerojatno bi se kretali preko oceana magme zbog plimnih sila susjednih planeta, a atmosferu bi obilježavao snažan miris pokvarenih jaja zbog visokog udjela vodikova sulfida. Takvi se uvjeti ne smatraju pogodnima za život.
"Kad bi postojali izvanzemaljci koji mogu živjeti u lavi, to bi bilo nevjerojatno, ali ne mislim da je taj planet nastanjiv", rekao je Nicholls. "Ipak je fascinantno uživati u njegovoj potpunoj ‘izvanzemaljskoj’ prirodi."
The Guardian podsjeća da su planeti izvan našeg Sunčeva sustava previše udaljeni da bi ih se moglo fotografirati ili do njih poslati robotske letjelice. Donedavno su astronomi mogli samo približno procijeniti njihovu veličinu, gustoću i temperaturu prateći njihovu siluetu dok prolaze ispred svoje zvijezde.
Što je otkrio teleskop James Webb?
No svemirski teleskop James Webb dovoljno je snažan da može mjeriti svjetlost zvijezde koja prolazi kroz atmosferu planeta i tako otkriti koji su plinovi prisutni.
Ranija promatranja pokazala su da L98-59d ima atmosferu bogatu sumporom, što se nije uklapalo u pretpostavku da je riječ o stjenovitom planetu ili vodenom svijetu – dvjema uobičajenim kategorijama u koje bi planet te veličine inače spadao. Ni jedna od tih vrsta planeta ne bi mogla održati sumpornu atmosferu tijekom gotovo pet milijardi godina koliko planet postoji.
Koristeći napredne računalne simulacije, najnovije istraživanje rekonstruiralo je povijest planeta od njegova nastanka do danas. Rezultati sugeriraju da L98-59d ima globalni ocean magme koji se proteže tisućama kilometara ispod površine – a možda i rastaljenu jezgru.
"Ovaj planet zapravo se može objasniti jedino ako u svojoj unutrašnjosti ima duboki ocean magme", rekao je Nicholls. "Taj ocean učinkovito zadržava plinove i štiti ih od procesa koji bi ih inače uklonili."
Planeti u "nastanjivoj zoni" možda nisu nastanjivi
Nalazi, koji sugeriraju da bi rastaljeni planeti mogli biti prilično česti, upućuju na to da bi astronomi trebali biti oprezniji pri proglašavanju egzoplaneta potencijalno nastanjivima.
„Neki planeti u takozvanoj nastanjivoj zoni možda uopće nisu nastanjivi – možda su upravo ovakvi rastaljeni planeti“, rekao je Nicholls. "Iako ovaj planet vjerojatno ne može podržavati život, on pokazuje koliko su raznoliki svjetovi koji postoje izvan Sunčeva sustava. Tada se možemo zapitati – kakve još vrste planeta čekaju da budu otkrivene?"
Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nature Astronomy.
