završio na hitnoj

VIDEO / Najslađi video koji ste vidjeli: Medvjed se prejeo voća pa mu je pozlilo

N1 Info
08. ruj. 2025. 10:42
medvjed Okan
Screenshot / X

Neobična snimka medvjeda teškog 90 kilograma s trboboljom, kojeg su na nosilima prevezli na magnetsku rezonancu, ovog je tjedna postala viralna u Turskoj.

Medvjed Okan se osjećao loše nakon što je pojeo previše voća pa je prevezen na Veterinarski fakultet Sveučilišta u Istanbulu – Cerrahpaşa, gdje je liječen i kasnije pušten.

"Naš medvjed Okan primljen je zbog bolova u želucu i nelagode u trbuhu. Naš veterinar u Rehabilitacijskom centru u Çekmeköyu odmah je primijetio osjetljivost u području trbuha", za CNN je rekao predsjednik Upravnog odbora Parka prirode i života Istanbula Burak Memişoğlu.

"Podvrgnut je CT pregledu i rezultati su bili uredni. Krvna slika također je provjerena i nije bilo nikakvih problema. Sada je dobro, vrlo je pitom i sretan, i uskoro će se rashladiti u bazenu", dodao je.

Okan je pojeo previše voća

Ovo nije prvi put da je Okan pojeo previše voća. Naime, zbog istog je razloga kod veterinara završio i prije tri godine.

"Prije tri godine, kada je naš novi zaposlenik otišao u veterinarsku bolnicu i nije znao ime našeg medvjeda, brzo je rekao: 'Dao sam mu svoje ime. Zove se Okan'", ispričao je Memişoğlu.

Radnici u centru za divlje životinje nastavljaju pratiti Okanovo stanje i prilagođavati mu prehranu da ponovno ne bi imao problema s trbuhom.

"Naši veterinari i biolozi ovdje prilagođavaju prehranu naših životinjskih prijatelja. Količina se ne mijenja, ni povećava ni smanjuje. Okan sada jede sezonsko voće i povrće, a zimi bonita ribu i med", objasnio je Memişoğlu.

