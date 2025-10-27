SAVJETI JAPANCIMA
Medvjedi se spuštaju u gradove, vlasti objavile upute: "Izbjegavajte kontakt očima, ne trčite - brži su od vas!"
Guverner jedne prefekture izjavio je da razmatra mogućnost traženja pomoći vojske kako bi se suzbili sve češći napadi, uslijed populacije medvjeda koja broji na tisuće jedinki.
Znati što učiniti u slučaju bliskog susreta s medvjedom nekoć je bilo važno samo za planinare i sakupljače plodova u Japanu. Sada se, međutim, stanovnici naseljenih područja potiču da nauče kako se zaštititi, nakon niza napada u kojima su medvjedi napustili svoja prirodna staništa u potrazi za hranom, piše The Guardian.
Susreti s medvjedima gotovo svakodnevno pune naslovnice. Prošlog tjedna, u prefekturi Akita, medvjedi su napali trkača i šetača u urbanim područjima, dok je jedan od njih terorizirao četvero ljudi prije nego što se sklonio u obližnju kuću. Nitko od žrtava nije teže ozlijeđen.
No, neki su susreti završili kobno: prema podacima japanskog ministarstva okoliša, od travnja je u cijeloj zemlji poginulo devet osoba – što je najveći godišnji broj do sada.
Kao odgovor, vlasti i mediji pojačavaju savjete o tome kako izbjeći neugodan susret.
Što napraviti?
Opći je savjet da svatko tko se nađe licem u lice s medvjedom izbjegava izravan kontakt očima i nagle pokrete te se polako povlači unatrag, ne okrećući mu leđa. Ne treba pokušavati trčati ili se penjati na drvo – u čemu su medvjedi mnogo brži i spretniji od ljudi.
Ako je napad neizbježan, stručnjaci savjetuju da se osoba legne potrbuške i rukama zaštiti glavu i vrat.
U istraživanju objavljenom proteklog vikenda, stručnjaci s Sveučilišta Akita naveli su da takve mjere dovode do blažih ozljeda. Analizirali su 70 osoba ozlijeđenih u napadima u prefekturi Akita – području poznatom po čestim susretima s medvjedima. Svi koji su legli potrbuške i zaštitili glavu i vrat izbjegli su teže ozljede, stoji u studiji.
Druge preventivne mjere uključuju nošenje zvonca ili zviždaljke tijekom šetnje te kretanje u skupinama, budući da medvjedi rijetko prilaze većem broju ljudi. Sprej za odvraćanje medvjeda smatra se najučinkovitijom zaštitom, ali ga je u Japanu teško nabaviti. Popis zabrana uključuje planinarenje u zoru i sumrak, kada su medvjedi najaktivniji, te bacanje hrane i smeća u prirodi.
Procjenjuje se da u Japanu živi oko 44.000 azijskih crnih medvjeda – rasprostranjenih u mnogim dijelovima zemlje, osobito na sjeveru – i 12.000 većih ussurijskih smeđih medvjeda, koji nastanjuju najsjeverniji otok Hokkaido.
Promjene u ponašanju medvjeda
Promjene u ponašanju japanske populacije medvjeda, koja stalno raste, smatraju se glavnim razlogom porasta incidenata, osobito na Hokkaidu i u sjevernim regijama.
Gladni medvjedi viđeni su u gradovima i selima – mjestima koja su ranije izbjegavali – zbog slabe žetve žireva i bukovih oraščića, navode stručnjaci.
Postoje i dokazi da toplije zime, uzrokovane klimatskom krizom, odgađaju njihovu hibernaciju, čime se povećava mogućnost susreta. Depopulacija ruralnih područja stvorila je zone zaraslih polja koje brišu prirodnu granicu – tzv. satoyama šumski pojas – između planina i sela.
Prefektura Akita i druge lokalne vlasti bore se s porastom napada, suočene s nedostatkom licenciranih lovaca. Guverner prefekture, Kenta Suzuki, objavio je na društvenim mrežama da razmatra mogućnost traženja pomoći japanske vojske – snaga za samoobranu – prenosi novinska agencija Kyodo.
Ministar okoliša, Hirotaka Ishihara, prošlog je tjedna porast napada nazvao “ozbiljnim problemom”, rekavši novinarima da je vlada odlučna u obuci novih lovaca i “upravljanju populacijom medvjeda”.
Stanovnici područja pogođenih sve češćim napadima sami pokušavaju pronaći rješenja. Jedna željezarija u prefekturi Gunma, sjeverno od Tokija, ima odjeljak posvećen zvončićima i zviždaljkama, dok se bori s nedostatkom spreja protiv medvjeda, koji se može i unajmiti na najviše pet dana, izvijestio je javni servis NHK.
