Medvjedi se spuštaju u gradove, vlasti objavile upute: "Izbjegavajte kontakt očima, ne trčite - brži su od vas!"

Znati što učiniti u slučaju bliskog susreta s medvjedom nekoć je bilo važno samo za planinare i sakupljače plodova u Japanu. Sada se, međutim, stanovnici naseljenih područja potiču da nauče kako se zaštititi, nakon niza napada u kojima su medvjedi napustili svoja prirodna staništa u potrazi za hranom, piše The Guardian.