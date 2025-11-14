FOTO, VIDEO / Povijesni uspjeh za Blue Origin: Raketa New Glenn lansirala satelite na Mars

Dvostruke svemirske letjelice, nazvane Blue i Gold, trebale bi stići na Mars 2027. godine i ući u sinkronizirane eliptične orbite za 11-mjesečno proučavanje svemirskog vremenskog okruženja planeta. Instrumenti na satelitima analizirat će kako solarni vjetrovi - fluktuirajući tok visokoenergetskih nabijenih čestica sa Sunca - međusobno djeluju s relativno slabim Marsovim magnetskim poljem i kako je ta interakcija doprinijela iscrpljivanju tanke Marsove atmosfere. Nalazi će pomoći objasniti zašto je Mars, nekada topliji i vlažniji, postao pustinjski planet i kako sunčevo zračenje utječe na površinu Crvenog planeta.