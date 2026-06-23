Razorni potres 2011., magnitude 9, pomaknuo je Japan, objavljeno za koliko

Ubrzo nakon toga veliki dijelovi Japana pomaknuli su se nekoliko milimetara prema istoku u odnosu na referentnu točku u Kini, nedaleko od ruske granice. Istraživači procjenjuju da je najveći zabilježeni pomak iznosio između 5 i 6 milimetara. Prema studiji, to je bilo prvo opažanje takvog događaja.