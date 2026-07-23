Kupovina od 3,5 milijardi eura
Grčka nabavlja izraelski protuzračni štit i nove dronove
Grčka je odobrila kupnju višeslojnog sustava protuzračne obrane iz Izraela vrijednog do 3,5 milijardi eura, kao i nabavu više vrsta dronova te vojnih transportnih zrakoplova C-390 brazilske tvrtke Embraer, izjavio je u četvrtak grčki ministar obrane Nikos Dendias.
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Grčko vijeće za nacionalnu sigurnost KYSEA dalo je početno odobrenje za projekt ranije ove godine, a u četvrtak je odobrilo i ugovore o nabavi, rekao je Dendias.
Grčka planira uspostaviti višeslojni sustav za obranu odbalističkih projektila, zračnih prijetnji i dronova pod nazivom "Ahilov štit", pri čemu će jezgru sustava činiti izraelski radari i projektili tvrtki Rafael i Israel Aerospace Industries (IAI).
"Sustav će biti spreman i potpuno operativan u roku od 35 mjeseci od danas", rekao je Dendias, dodavši da će grčke tvrtke proizvoditi najmanje 25 posto komponenti sustava.
Grčka trenutno za zaštitu svog zračnog prostora koristi američke sustave Patriot i stare ruske sustave S-300, a do 2036. planira uložiti oko 28 milijardi eura u modernizaciju svojih oružanih snaga.
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