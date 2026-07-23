Više od tisuću osoba umrlo od ebole u Kongu

Epidemija se proširila i na susjednu Ugandu, no tamošnje su vlasti uspjele zadržati broj potvrđenih slučajeva na 20. U Ugandi nije zabilježen nijedan novi slučaj od 22. lipnja, a posljednji oboljeli otpušten je iz bolnice 16. srpnja, čime je započelo 42-dnevno odbrojavanje do mogućeg proglašenja zemlje slobodnom od virusa.