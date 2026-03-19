Uzorak asteroida Ryugu sadrži svih pet ključnih sastavnica DNK!

Uzorak prikupljen svemirskom letjelicom Hayabusa 2 s asteroida nalik na vrteći se zvrk sadržavao je nukleobaze adenin, gvanin, citozin, timin i uracil.
Znanstvenici su otkrili da uzorak asteroida Ryugu, koji je prikupila japanska svemirska letjelica Hayabusa 2, sadrži nukleobaze adenin, gvanin, citozin, timin i uracil – gradivne blokove DNK i RNK na kojima se temelji sav život.
Budući da su asteroidi poput Ryugua nastali prije 4,6 milijardi godina, u vrijeme kad su se planeti formirali oko mladog Sunca, te su od tada ostali relativno nepromijenjeni, ovo otkriće baca novo svjetlo na kemijske uvjete koji su postojali na početku Sunčeva sustava, piše portal Space.
Adenin, gvanin, citozin i timin četiri su baze genetskog koda koje čine "prečke" dvostruke spirale DNK stvarajući specifične parove (adenin se veže s timinom, gvanin s citozinom). RNK uracil zamjenjuje timin i veže se s adeninom.
Otkrivanje tih molekula u asteroidu sugerira da se mogu formirati i bez prisutnosti života te pruža uvid u to kako su se takvi spojevi mogli prenositi kroz Sunčev sustav.
Uzorci i njihovo podrijetlo
Japanska svemirska agencija JAXA prikupila je uzorke s asteroida Ryugu između 2018. i 2019. godine, a letjelica Hayabusa 2 vratila ih je na Zemlju 5. prosinca 2020, podsjeća Space.
Karbonatni asteroidi poput Ryugua sadrže svojevrsni "fosilni zapis" materijala iz najranijeg razdoblja Sunčeva sustava, zbog čega su znanstvenicima iznimno vrijedni za proučavanje.
Ranija istraživanja pokazala su da je na Ryuguu nekoć postojala tekuća voda, što dodatno podupire teoriju da su takvi svemirski objekti mogli donijeti vodu na Zemlju.
Usporedba s drugim uzorcima
Tim predvođen biogeokemičarom Toshikijem Kogom iz JAXA-e analizirao je dva uzorka Ryugua i pronašao svih pet nukleobaza. Rezultati su uspoređeni s uzorcima s asteroida Bennu te s meteoritima Murchison (Australija, 1969.) i Orgueil (Francuska, 1864.).
Otkrivene su značajne razlike u koncentracijama nukleobaza. Ryugu sadrži približno jednake količine purina (adenin i gvanin) i pirimidina (citozin, timin i uracil), dok je meteorit Murchison bogatiji purinima, a uzorci Orgueila i Bennua pirimidinima.
Što to znači za nastanak života?
Istraživanje dodatno naglašava važnu ulogu asteroida u stvaranju kemijske raznolikosti koja je omogućila nastanak života na Zemlji.
Možda najvažniji zaključak jest da su gradivni blokovi DNK i RNK široko rasprostranjeni u Sunčevu sustavu.
Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nature Astronomy.
