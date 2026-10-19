Jutarnja analiza
N1 komentar: Plenkovićevih 10 premijerskih godina
Donosimo vam jutarnju analizu naše Katarine Plantak.
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"Danas se obilježava 10-godišnjica vladavine HDZ-a. Tih 10 godina bilo je dosta izazovnih situacija, bila su izazovna vremena, ali kontinuitet vladavine osigurao je stabilnost države. U tim izazovnim vremenima Vlada premijera Andreja Plenkovića je triput dobila povjerenje građana", rekao je HDZ-ov Ivan Malenica u razgovoru s našom Katarinom Plantak.
"Teško se može istaknuti nešto što nije dobro napravljeno", kazao je odgovarajući na pitanje naše novinarke, nakon što je nabrojao niz uspjeha Vlade.
"Možda jedan segment kojim sam se i ja bavio - u segmentu pravosuđa postoji potencijala da se to poboljša. No, kada se podvuče crta nakon 10 godina, možemo biti više nego zadovoljni političkom stabilnošću i sigurnošću", rekao je Malenica.
Na pitanje kakav je premijer Plenković kao šef, Malenica kaže:
"Radoholičar je, angažiran je po svim pitanjima, duboko promišlja o smjeru kojim Hrvatska treba ići i na tome radi. Zadovoljstvo mi je raditi s njim", zaključio je.
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