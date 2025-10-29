UN prekosutra raspravlja o stanju u BiH. Dodik očekuje potporu Rusije

To je u utorak potvrdio bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon što se u Minsku sastao sa šefom ruske diplomacije Sergejom Lavrovom. Dodik je ranije prijetio kako će iskoristiti svoje dobre veze s Moskvom i tražiti da Rusija uloži veto na produženje mandata EUFOR-a, kojega je u razdoblju eskalacije političke krize u BiH opisao pristranim uz tvrdnju kako je to "okupacijska sila".