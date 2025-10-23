Analitičar: Sve je izvjesnije da će narednih dana SAD ukinuti sankcije Dodiku

„Dodikov režim prihvatio je njegovu smjenu s dužnosti od strane Suda BiH, prihvatio je održavanje prijevremenih izbora za njegovu zamjenu na mjestu predsjednika entiteta RS (na kojem njegova stranka ionako očekuje pobjedu) te je povukao niz secesionističkih odluka (koje su institucije BiH već poništile). Zauzvrat, SAD su počele ukidati sankcije njegovim najbližim suradnicima, a čini se sve vjerojatnijim da će mjere protiv samog Dodika uskoro biti ukinute“, rekao je.