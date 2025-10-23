jasmin mujanović
Analitičar: Sve je izvjesnije da će narednih dana SAD ukinuti sankcije Dodiku
Politički analitičar Jasmin Mujanović upozorio je da se "čini sve vjerojatnijim da će Sjedinjene Države ukinuti sankcije protiv Milorada Dodika u nadolazećim danima". Upozorio je da takav potez ne bi imao političkog smisla za administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa te da je prošlost pokazala da "politika smirivanja uvijek potiče radikalizam".
Dodikovo krunsko postignuće na obzoru?
Politički analitičar Jasmin Mujanović upozorio je u gostovanju na N1 BiH da se čini sve vjerojatnijim da će Sjedinjene Države ukinuti sankcije protiv Milorada Dodika u nadolazećim danima. Upozorio je da takav potez ne bi imao političkog smisla za administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa te da je prošlost pokazala da "politika smirivanja uvijek potiče radikalizam".
"Ovo bi predstavljalo Dodikovo krunsko postignuće nakon desetljeća lobiranja u SAD-u i označilo bi potpunu promjenu kursa u usporedbi s politikama (Baracka) Obame, Trumpa (tijekom njegovog prvog mandata) i (Joea) Bidena", rekao je Mujanović u komentaru objavljenom na X mreži.
Mujanović smatra da je "očito da je postignut dogovor između Dodika i Sjedinjenih Država", te da su to primijetili gotovo svi koji se bave regionalnim pitanjima.
SAD već počeo ukidati sankcije najbližim Dodikovim suradnicima
„Dodikov režim prihvatio je njegovu smjenu s dužnosti od strane Suda BiH, prihvatio je održavanje prijevremenih izbora za njegovu zamjenu na mjestu predsjednika entiteta RS (na kojem njegova stranka ionako očekuje pobjedu) te je povukao niz secesionističkih odluka (koje su institucije BiH već poništile). Zauzvrat, SAD su počele ukidati sankcije njegovim najbližim suradnicima, a čini se sve vjerojatnijim da će mjere protiv samog Dodika uskoro biti ukinute“, rekao je.
Predviđa da će američka administracija vjerojatno predstaviti ovaj razvoj događaja kao „pobjedu“ i kao „dokaz učinkovitog transakcijskog pristupa u odnosima s Putinovim najbližim saveznikom, izvan Lukašenka“.
Međutim, Mujanović ističe da postoji niz problema s ovom logikom, a dva su posebno upečatljiva:
Bidenova administracija pregovarala s Čovićem
„Prvo, Bidenova administracija već je pokušala 'pregovarati' s Dodikovim najbližim saveznikom u Bosni, Draganom Čovićem, kao i s njegovim glavnim pokroviteljem, srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ne samo da je ta politika propala, već su sve tri od tada poduzele neke od svojih najradikalnijih poteza u posljednjih nekoliko desetljeća“, rekao je, dodajući da „politika smirivanja uvijek potiče radikalizam“.
„Drugo, Dodik ponovno praktički nudi SAD-u obećanje na papiru u zamjenu za materijalne koristi. Dok SAD čini velike ustupke – ukida sankcije – Dodik zauzvrat čini uglavnom simbolične poteze koje doslovno može opozvati u svakom trenutku. Pa što? Naravno, SAD bi mogle ponovno uvesti sankcije Dodiku, ali to bi trajalo mjesecima, a bilo bi i politički ponižavajuće za američku stranu“, smatra Mujanović.
Ističe da to u konačnici predstavljaju poteze koji su „potpuno u suprotnosti s jednim od ključnih stupova vanjske politike“ Trumpove administracije: izgradnjom mira.
"Najzloćudniji i najekstremniji akter na cijelom zapadnom Balkanu"
„Dodik je, očito, najzloćudniji i najekstremniji akter na cijelom Zapadnom Balkanu. On i njegovi istomišljenici uzrokovali su najozbiljnije političke i sigurnosne krize u regiji od 1990-ih. Američke sankcije do sada su bile jedan od rijetkih uistinu učinkovitih mehanizama za obuzdavanje njegovog ponašanja, što je upravo razlog zašto je Dodik uložio toliko napora da se one ukinu.
Njihovo povlačenje jednostavno nema političkog smisla, prvenstveno s gledišta američkih sigurnosnih interesa u Europi“, upozorio je Mujanović.
„Nadam se da krivo tumačim znakove i da će administracija ipak zaključiti da bi ukidanje sankcija Dodiku bilo pogrešno. Uskoro ćemo saznati“, dodao je zaključno.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare