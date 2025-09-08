Oglas

Bošnjaci dali zeleno svjetlo novoj Vladi RS-a

N1 BiH
08. ruj. 2025. 13:26
NOVA VLADA RS-A
Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske odlučio je da neće pokrenuti mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o izboru nove Vlade RS i Savom Minićem kao novim premijerom.

Kako je do ovog došlo?

Potvrdila je ovo za "Nezavisne novine" Srebrenka Golić, delegatica u Klubu Bošnjaka i predsjedavajuća Vijeća naroda RS, koja je dodala da je obavijest već poslana glavnom tajniku Narodne skupštine RS, koji dalje treba uputiti navedenu odluku u Službeni glasnik RS.

Golić je pojasnila da ovo pitanje odmah ide na objavu u Službeni glasnik RS, jer se ne radi o zakonu i odluci već o izboru nove Vlade RS i nije potrebno da o njemu bude potpisan ukaz.

"Nismo postigli suglasnost o pokretanju veta. Mi smo obavijestili Narodnu skupštinu RS. Zakoni, odluke, to ide na ukaz, a s obzirom da je ovo izbor Vlade RS to ide direktno u Službeni glasnik RS, jer zakonodavnu vlast u Srpskoj čine NS RS i Vijeće naroda RS", dodala je Golić.

Klub Bošnjaka se predomislio oko veta

Na ovaj način, Klub Bošnjaka se praktično predomisli oko pokretanja veto mehanizma, jer je odmah po izboru nove Vlade RS na čelu sa Savom Minićem, više puta poručeno da će se pokrenuti apelacija pred nadležnim sudovima.

Boran Bosančić, generalni sekretar Narodne skupštine RS, potvrdio je da su dobili obavijestod strane Vijeća naroda RS te da je popratni akt već upućen u Službeni glasnik Republik Srpske.

"Imajući u vidu da su ispunjeni svi uvjeti, to je praktički na putu za Službeni glasnik RS i oni imaju sve uslove da to objave čak i danas. Jer, ovdje se radi o odluci o privremenom stupanju na snagu i odluci o izboru predsjednika vlade, tako da oni danas mogu objaviti", kaže Bosančić.

Kada bi nova Vlada trebala stupiti u radni odnos?

Čim u Službenom glasniku RS bude objavljeno navedeno, nova Vlada RS već narednog dana od tog trenutka službeno stupa u radni odnos.

"Zato što postoji odluka o privremenom stupanju na snagu koja je pripremljena i koju je usvojila Narodna skupština RS", kazao je Bosančić.

Teme
SAVO MINIĆ Srebrenka Golić nova vlada republika srpska službeni glasnik vlada RS-a

