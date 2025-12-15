Čović vjeruje da je vrijeme za preustroj BiH: Dosta je podvala hrvatskome narodu

Komšićeva stranka predložila je ovoga vikenda Slavena Kovačevića za kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva BiH. On je tijekom ove godine pred Europskim sudom za ljudska izgubio spor budući da je tvrdio da kao građanin ne može birati političke predstavnike. Pritom je naložio da se izbriše njegova nacionalnost kao Hrvata na web stranicama Gradskog vijeća Sarajeva gdje je svojedobno bio vijećnik. ESLJP je ocijenio kako on nije žrtva diskriminacije te da je manipulirao podacima o sebi i procesu.